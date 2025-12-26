En vivo Radio La Red
ENTRE RÍOS

Quién era el deportista de 17 años que murió ahogado en un arroyo de Entre Ríos

Markos Santino Gómez Altamirano se ahogó mientras nadaba en el arroyo Yuquerí, en la zona de Estancia Grande, en Concordia. Era un atleta reconocido a nivel local, se destacaba en taekwondo y había sido distinguido días antes por su desempeño deportivo.

La ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de Markos Santino Gómez Altamirano, un deportista de 17 años que se ahogó mientras nadaba en un arroyo. La Justicia abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El episodio ocurrió durante el mediodía del miércoles en el arroyo Yuquerí, a la altura del Camping Cascadita Dri, en la zona de Estancia Grande. Según relataron testigos, el adolescente ingresó al agua y comenzó a tener dificultades para salir, lo que motivó el pedido de ayuda de las personas que se encontraban en el lugar.

marko era deportista

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el joven permaneció sumergido entre diez y quince minutos hasta que fue rescatado. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde el personal médico le practicó maniobras de reanimación, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Conti, quien dispuso la toma de declaración a los testigos, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y la realización de las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo la tragedia.

La muerte de Gómez Altamirano generó un fuerte impacto en la comunidad local, ya que se trataba de un atleta reconocido. El joven se destacaba en taekwondo y el lunes pasado había sido distinguido con el Premio al Mérito durante la ceremonia de los Premios San Antonio de Padua.

La despedida del club de Markos

El adolescente entrenaba en el Club Unión Concordia Entre Ríos, institución que expresó su pesar a través de un comunicado publicado en Facebook.

“Lamentamos informar la trágica noticia del fallecimiento de Markos Gómez Altamirano, chico que se desempeñaba como jugador en una de nuestras categorías Sub 17. Su deceso se produjo por ahogamiento en las aguas del arroyo Yuquerí, zona de Estancia Grande, este 25 de diciembre. Qué triste noticia. Nos sumamos al dolor inmenso que causa tu partida a tan corta edad. Enviamos mucha fuerza por esta pérdida irreparable a sus padres, familiares y amigos. QEPD Markos”, señalaron la comisión directiva, el cuerpo técnico, jugadores y profesores de la entidad.

La publicación generó una catarata de mensajes de despedida y acompañamiento. “Era como un hermano de mi hijo. Mi hijo está destruido. Fuerza a la familia”, escribió un allegado. Otro mensaje expresó “Ezequiel Gómez y flia los acompaño en sentimientos. Sos una gran persona, Eze, mi maestro, mi guía. Dios lo tenga en su gloria a tu bendito hijo”.

Antecedente reciente

La tragedia ocurrió pocos días después de otro hecho similar. La semana pasada, un joven de 20 años que había desaparecido en el Río de la Plata fue encontrado sin vida tras un amplio operativo de búsqueda en la Costanera, a la altura de la desembocadura del arroyo Ugarteche.

Según informaron fuentes oficiales, el joven había llegado al lugar para pescar junto a dos menores. Testigos aseguraron que lo vieron ingresar al agua y desaparecer a los pocos minutos. Los chicos permanecieron en la orilla y, junto con pescadores de la zona, dieron aviso a las autoridades.

En el operativo participaron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate Caballito, Prefectura Naval Argentina y el SAME. Tras un rastreo intensivo, el cuerpo fue localizado en el agua y recuperado por los rescatistas. El personal médico constató el fallecimiento en el lugar. A la vez, agentes especializados asistieron a los menores y preservaron la escena para avanzar de acuerdo a los protocolos de rescate.

Por ese caso también se inició una investigación para determinar las causas del deceso y descartar la intervención de terceros. Las autoridades reiteraron las advertencias sobre los riesgos de realizar actividades acuáticas en sectores no habilitados de la Costanera.

