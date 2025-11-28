Triste final: se conoció qué pasó con el adolescente argentino que había desaparecido en Chile
Un joven argentino de 17 años estaba bañándose con su familia en el mar de la playa de la Serena, en el vecino país. De pronto, desapareció de la vista de quienes estaban con él.
Tras una búsqueda de 11 días, las autoridades chilenas llegaron a un punto final sobre el destino Alejandro Cabrera Iturriaga, el sanjuanino de 17 años que había caído al mar y fue arrastrado por la corriente. Desde el país trasandino, confirmaron que el cuerpo encontrado en la costa es el del joven. El chico malogrado se estaba bañando con su familia en las playas de la Serena, pero una corriente se lo llevó y sus familiares no volvieron a verlo.
El episodio triste sucedió el pasado 17 de noviembre. La familia de Alejandro pidió auxilio de inmediato a la prefectura y policía de Chile. Comenzó entonces una búsqueda que se prolongó hasta este día. Lamentablemente, el mar devolvió a la orilla un cuerpo que fue retirado por las autoridades para su estudio. Tras un minucioso examen forense, se llegó a la conclusión - con ayuda de datos dactilares, entre otros- de que la identidad de ese cuerpo es la del joven Alejandro Cabrera Iturriaga, quien se perdió en el mar.
Un día familiar en la playa, terminó en una tragedia
Un chileno que estaba afortunadamente en la zona, al momento del extraño movimiento de las corrientes marinas, se lanzó en ayuda de los que estaban en el agua. Alejandro Cabrera Iturriaga fue arrastrado mientras se bañaba con cuatro familiares. El oleaje característico de esta época (aún no comenzó la temporada de veraneo), los llevaron rápidamente mar adentro, indicaron medios locales. Uno de los chicos logró salir por sus medios, mientras que otros tres fueron rescatados por un albañil que pasaba en bici por la zona.
El albañil contó a un medio radial local: “Me saqué la ropa, andaba con short y me fui a salvarlos. Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño que tenía como 15 años, que estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo ‘sale para afuera, voy por tus hermanos“, recordó.
Sin embargo, en el caso del chico de 17 años, Alejandro, todo fue diferente. Primero, porque otros hermanos suyos estaban en una condición muy difícil. El rescatista ocasional contó que debió esforzarse y correr riesgo él también porque ya estaban sumergidos. A uno, incluso que había tragado agua, se tuvo que arriesgar para agarrarlo y logró que reaccionara haciéndole reanimación.
En su esfuerzo por rescatar a los otros integrantes de la familia, perdió el contacto con Alejandro. Solo pudo ver - cuando el oleaje lo permitía - como la marea se lo llevó hacia adentro a una distancia imposible para el rescatista por voluntad.
Tras 11 días de búsqueda, la patrulla marítima de la Armada chilena halló un cuerpo en la orilla, arrojado por el mar. Los análisis forenses no dejaron margen para la duda o la esperanza. Lamentablemente, el cuerpo sin vida era el del joven sanjuanino, Alejandro Cabrera Iturriaga.
El albañil rescatista salvó la vida de tres personas, pero dejó un comentario triste: No lo pude (rescatar), se me fue, porque estaba muy adentro y yo ya estaba con los otros. No podía, o si no se me ahogaban todos“.