Triste final: se conoció qué pasó con el adolescente argentino que había desaparecido en Chile

Sin embargo, en el caso del chico de 17 años, Alejandro, todo fue diferente. Primero, porque otros hermanos suyos estaban en una condición muy difícil. El rescatista ocasional contó que debió esforzarse y correr riesgo él también porque ya estaban sumergidos. A uno, incluso que había tragado agua, se tuvo que arriesgar para agarrarlo y logró que reaccionara haciéndole reanimación.

el albañil rescatista en Chile El albañil héroe. Se arrojó al mar para rescatar a los hermanos de Alejandro. Pero la corriente del mar se lo llevó al joven de 17 años. (foto: gentileza Megavisión)

En su esfuerzo por rescatar a los otros integrantes de la familia, perdió el contacto con Alejandro. Solo pudo ver - cuando el oleaje lo permitía - como la marea se lo llevó hacia adentro a una distancia imposible para el rescatista por voluntad.

Tras 11 días de búsqueda, la patrulla marítima de la Armada chilena halló un cuerpo en la orilla, arrojado por el mar. Los análisis forenses no dejaron margen para la duda o la esperanza. Lamentablemente, el cuerpo sin vida era el del joven sanjuanino, Alejandro Cabrera Iturriaga.

El albañil rescatista salvó la vida de tres personas, pero dejó un comentario triste: No lo pude (rescatar), se me fue, porque estaba muy adentro y yo ya estaba con los otros. No podía, o si no se me ahogaban todos“.