Una nena de dos años cayó al río y murió, pero no ahogada: cómo fue el terrible ataque

La nena no murió ahogada, sino que tuvo otra muerte horrible. El río Amazonas conviven muchas especies animales. De tierra y de río. Una de esas especies, al detectar la presencia de la pequeña Clara, fueron a su búsqueda. Lo malo es que se trató de un cardumen de pirañas, que la mordieron para comérsela. Cuando el padre reaccionó - al no hallar a su hija por ningún rincón de la casa- volvió hacia el agua y vio lo peor. Agua ensangrentada y su hija ya sin vida.

padre y el feretro de la niña

La integración con el medio ambiente, una costumbre que tiene riesgos graves como esta tragedia

La prensa brasileña se ocupó extensamente de este caso. La espantosa muerte de la nena, de tan solo dos años, conmueve al país. Por la forma y por ser en plena época navideña. Los medios contaron una vez más lo que ya se sabe: los pobladores de la selva o sobre el río Amazonas están agradecidos a la naturaleza, que les provee sus recursos esenciales. Se integran de una manera totalmente diferente a los habitantes de las ciudades.

Pero cada ámbito tiene sus desafíos especiales para el hombre. Así como accidentes de tránsito en las urbes enormes, en lugares como Coari, la interacción con los animales puede ser mortal, como en le ocurrió a la pobre Clara. Por más que supiera nadar, cuando cayó al agua, su suerte quedó marcada al rodearla las pirañas. Un pequeño pez, pero con dientes muy filosos y carnívoro. Atacaron a Clara sin piedad y no pudieron hacer nada por ella.

Su padre se reprochó desesperado y a los gritos el instante de distracción que tuvo mientras trabajaba. Rescataron su cuerpito, la colocaron en un pequeño ataúd blanco y la velaron en el que fue su hogar.