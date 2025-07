Una popular actriz es buscada por decapitar a su novio y esconder la cabeza: la imagen que la delató

Sin embargo, en esa bolsa, está la clave para resolver el crimen. Chesser no transporta mercaderías recién adquiridas. No. Lleva la cabeza de su novio. Lo mató y lo decapitó y busca la manera de deshacerse de ella. Como si fuera un guion de una de las películas que podría haber interpretado. Pero no, se trata de la más pura realidad.