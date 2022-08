Video: una avioneta se incendió al aterrizar y chocar en una autopista de California

Aunque logró el objetivo inicial, aterrizar, la avioneta chocó contra un camión que circulaba por la autopista y luego se estrelló contra un muro de contención y explotó. Afortunadamente, los dos ocupantes de la nave, así como quienes viajaban en el vehículo, resultaron ilesos.

Embed

Video viral del aterrizaje de emergencia de la avioneta en EE.UU.

Toda la secuencia del aterrizaje de emergencia, que pudo haber causado una tragedia, quedó registrado en un video captado por un vehículo que tenía una cámara apuntando hacia atrás.

Se ve cómo la avioneta intenta aterrizar de emergencia sobre el carril central de una de las manos de la Autopista 91.

avioneta estrellada en california.jpg La avioneta aterrizó y comienza a incendiarse sobre la autopista (Foto: Captura de TV)

El piloto logra hacerlo, pero por la inercia, la aeronave alcanza en su marcha a un camión y choca con él. La avioneta sufre la rotura de las alas y se desplaza hacia el centro de la autopista. Luego, gira sobre su eje y atraviesa todos los carriles hasta estrellarse contra un muro de contención en la parte derecha de la autopista.

En toda esa maniobra desesperada, el combustible se derrama e incendia en el medio de la autopista. Finalmente, la avioneta también se incendia sobre un costado. Los bomberos pudieron apagar el fuego y constataron que no hubo víctimas que lamentar. Los dos ocupantes de la nave resultaron ilesos. Tampoco sufrieron daños las tres personas que sufrieron un insólito choque: embestidos por detrás en una autopista por una avioneta.

avioneta estrellada en california explosión .jpg Restos de combustible se incendian sobre la autopista. La avioneta choca y se incendia contra un muro de contención (Foto: Captura de TV)

Las causas del accidente: una falla en un motor

La Administración Federal de Aviación (FAA) dio el siguiente comunicado: “Una avioneta no identificada aterrizó en la Autopista 91 en dirección este cerca de la Interestatal 15 en Corona, California, alrededor de las 12.30 hora local de hoy. Dos personas estaban a bordo. La FAA investigará lo ocurrido. La agencia no identificará a las personas involucradas en accidentes aéreos o incidentes”. Pero no avanzaron ni una línea sobre qué pudo provocar ese aterrizaje de emergencia.

En cambio, el piloto sí dio una primera explicación. Se dirigían a aterrizar a un aeropuerto municipal de la zona de Riverside. De pronto, uno de los dos motores falló. Entonces, el piloto vio como única alternativa intentar un aterrizaje de emergencia sobre el piso de cemento de la autopista.

Por suerte, la arriesgada maniobra resulto exitosa. Aunque la avioneta quedó destruida, no hubo que lamentar víctimas.