Volodomir Zelenski habló en los premios Grammy y dio un mensaje muy especial

grammy 2.jpg El presidente Ucraniano, Volodomir Zelensky, habla ante los músicos reunidos en la entrega de los premios Grammy (Foto: AP)

Zelenski dio su mensaje en inglés con la ya tradicional camiseta verde militar que utiliza desde que comenzó la guerra con la invasión rusa el pasado 24 de febrero. El auditorio de Las Vegas estaba colmado y estalló en un aplauso cuando finalizó la alocución del mandatario de Ucrania.

El pedido de Zelenski en los Grammy: "Llenen el silencio con su música"

“Llenen el silencio con su música", les pidió Volodimir Zelenski. El presidente dijo que "es la manera de contar nuestra historia". Tras sus palabras se presentó en el escenario del MGM Grand Garden Arena a John Legend y varios artistas ucranianos.

Para denunciar las graves consecuencias de la invasión rusa y sus bombardeos, Zelenski denunció las matanzas en ciudades como Mariúpol y destacó que tras 40 días de ataques, ya hay 400 niños muertos.

"Nuestros padres están felices de despertarse cada día en la mañana...", contó el presidente de Ucrania pero enseguida aclaró que no despiertan en su casa sino en refugios para bombas, pero vivos. "Nuestros amados no saben si estarán juntos otra vez. La guerra no nos permite elegir quién vive y quién permanece en eterno silencio...", dijo el mandatario.

El silencio de ciudades arruinadas y gente muerta fue una de las frases más duras del discurso y se preguntó: "La guerra... ¿qué es más opuesto a la música?".