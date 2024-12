Estrenada en 2022, El diario de Noel es un drama romántico navideño que combina misterio y emociones profundas. Protagonizada por Justin Hartley (This Is Us, A Bad Moms Christmas), Barrett Doss (Station 19), y Bonnie Bedelia (Die Hard, Parenthood), la película se destaca por su cálida narrativa y actuaciones memorables. Dirigida por Charles Shyer, esta cinta ofrece una historia que resonará especialmente con quienes disfrutan de historias emotivas y el ambiente festivo.