1. Activar la levadura: entibiar los 200 mililitros de agua, sin que llegue a quemar al tacto. Incorporar la levadura, una cucharadita de azúcar y otra de harina. Mezclar y dejar reposar entre 10 y 15 minutos en un lugar cálido, hasta que se forme espuma.

2. Integrar los ingredientes: colocar la harina en un recipiente amplio y formar un hueco en el centro. Agregar el resto del azúcar, el huevo, un chorrito de esencia de vainilla y la levadura activada. Integrar gradualmente desde el centro hacia los bordes.

3. Amasar e incorporar la manteca: llevar la preparación a la mesa de trabajo y sumar la manteca a punto pomada. Amasar durante 10 a 12 minutos, sin agregar harina extra. Aunque al principio la masa resulte pegajosa, con el amasado desarrollará el gluten hasta conseguir una textura lisa y elástica.

4. Dejar leudar: formar un bollo, colocarlo en un recipiente aceitado y cubrirlo con un paño limpio. Dejar reposar en un lugar templado entre 60 y 90 minutos, hasta que duplique su tamaño.

5. Formar y rellenar los pancitos: presionar suavemente la masa para retirar el aire y dividirla en porciones del mismo tamaño. Aplastar cada una hasta formar un disco, colocar una cucharada de dulce de leche en el centro y cerrar los bordes hacia adentro. Es importante sellarlos bien para evitar que el relleno se escape durante la cocción.

6. Realizar el segundo leudado: acomodar las piezas en una bandeja para horno previamente enmantecada, dejando espacio entre ellas. Cubrir con un paño y dejar reposar entre 30 y 45 minutos, hasta que vuelvan a aumentar su volumen.

7. Hornear: precalentar el horno a 180 °C. De manera opcional, pincelar los pancitos con huevo batido para conseguir un acabado dorado. Llevar al horno durante aproximadamente 25 minutos, hasta que estén cocidos y dorados. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir.