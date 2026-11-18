• DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026

• DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026

• DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026

• DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026

• DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026

• DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026

Cronograma para jubilados con haberes superiores al mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben un haber superior al mínimo garantizado cobrarán sus haberes y aguinaldo durante la cuarta semana de diciembre. Las fechas designadas, según la terminación del DNI, son:

• DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre de 2026

• DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre de 2026

• DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre de 2026

• DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre de 2026

• DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre de 2026

Pagos de Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez, Vejez y para Madres de siete hijos o más concentrarán sus cobros de haber actualizado y aguinaldo durante los primeros tres días hábiles del mes, según la terminación de su DNI:

• DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026

• DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026

• DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026

Consulta de fecha y sucursal bancaria en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden confirmar la fecha exacta de acreditación, la entidad financiera asignada y el detalle de la liquidación ingresando a la plataforma Mi ANSES. Deben utilizar su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social para acceder al menú principal, dirigirse a la sección “Jubilados y Pensionados” o “Cobros”, y seleccionar la opción “Cuándo y dónde cobro”.