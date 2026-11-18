Al respecto, Toto Wolff, jefe de la escudería alemana, detalló los motivos de esa determinación en un comunicado oficial: “La especificación turbo compatible con el ADUO estará disponible este fin de semana. El objetivo principal es validar este desarrollo en condiciones de carrera, ya que la mejora de rendimiento esperada es relativamente pequeña. Planeamos usarla con Kimi, mientras que, con George, nuestra prioridad es preservar su posición en la parrilla de salida, ya que la mejora de rendimiento probablemente sea demasiado limitada como para justificar una penalización”.

Por qué Franco Colapinto y Pierre Gasly sí podrán usar la mejora sin penalizar

El escenario de Alpine difiere sustancialmente del equipo oficial y constituye una noticia alentadora para el piloto argentino. Según pudo confirmar Infobae, tanto Colapinto como Gasly incorporarán el nuevo componente en sus respectivos impulsores Mercedes sin recibir sanciones, ya que ambos conservan unidades disponibles dentro del cupo reglamentario permitido.

La novedad arriba en un contexto particular para la escudería francesa, que decidió frenar el desarrollo aerodinámico de los actuales A526 para volcar sus recursos hacia el monoplaza de 2027. De este modo, la evolución mecánica aparece como un recurso clave para recuperar competitividad en las últimas tres carreras del año, especialmente tras una racha en la que Colapinto acumula seis fechas sin finalizar dentro del top ten y Gasly lleva dos competencias sin sumar puntos.

Cuándo se probará en pista la nueva actualización y cómo funciona el reglamento de la FIA

Al tratarse de un elemento que aún no fue exigido en condiciones reales de competencia, todavía no es posible cuantificar cuánto influirá en la velocidad final del auto, ya que su impacto dependerá de la ganancia de potencia y de su integración con el chasis y el paquete aerodinámico. La primera referencia concreta tendrá lugar este jueves desde las 21:30 (hora de Argentina), cuando comience la actividad oficial en el circuito callejero estadounidense.

Por último, cabe señalar que el reglamento de desarrollo de la FIA establece distintos márgenes según la desventaja detectada en cada motorista: mientras Mercedes cuenta con esta evolución adicional bajo el programa ADUO, otros proveedores como Ferrari, Audi y Honda disponen de la posibilidad de introducir dos actualizaciones. Además, las mediciones del organismo se enfocan exclusivamente en el motor de combustión interna —sin contemplar el sistema de recuperación de energía (ERS) ni la gestión energética general—, por lo que cada escudería deberá ajustar posteriormente sus parámetros electrónicos para aprovechar al máximo las nuevas especificaciones.