Un médico del servicio de asistencia que llegó al establecimiento constató su fallecimiento. La causa quedó bajo la órbita de la UFI N.º 8 de Morón.

Uno de los aspectos que también se había puesto bajo análisis era su estado de salud. Castro padecía diabetes y, tras conocerse su muerte, se evaluó si podía existir alguna relación con su tratamiento de insulina. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada a partir de los resultados de la autopsia.

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Jorge Castro construyó una carrera que lo convirtió en uno de los nombres más reconocidos del boxeo argentino. Comenzó su recorrido profesional a los 20 años en Buenos Aires y, con el paso del tiempo, alcanzó la cima de la disciplina.

Su trayectoria quedó marcada por números impactantes: disputó 144 combates, consiguió 130 victorias —90 de ellas por nocaut—, sufrió 11 derrotas y registró tres empates.

El gran salto llegó en agosto de 1994, cuando conquistó el título mundial de los medianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar a Reggie Johnson en Buenos Aires.

Pero hubo una pelea que terminó de convertirlo en leyenda. A fines de ese mismo año, en Monterrey, México, defendió su corona frente al estadounidense John David Jackson. La noche parecía perdida: Castro estaba abajo en las tarjetas, tenía un ojo cerrado y el rostro ensangrentado.

Sin embargo, cuando pocos imaginaban una remontada, conectó un gancho de izquierda al mentón de su rival que cambió por completo el destino del combate. Jackson cayó y el argentino consiguió una victoria inolvidable.

A lo largo de su carrera también se enfrentó con figuras internacionales como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán. Su última presentación profesional fue en 2007, cuando venció por nocaut técnico a José Luis Herrera.

Lejos del ring, Castro también desarrolló una importante tarea social. Coordinaba una red de 14 comedores y nueve merenderos en el conurbano bonaerense, que, según los datos difundidos, llegaban a alimentar a más de 6.000 personas por día.

Su vida también estuvo marcada por un episodio que puso en riesgo su salud. En junio de 2005 sufrió un grave accidente automovilístico en Puerto Madero, cuando se quedó dormido mientras conducía y chocó contra un árbol. Como consecuencia, sufrió múltiples traumatismos, fracturas en un hombro y varias costillas, además de una grave hemorragia pleural y pulmonar.

Con los años, “El Roña” amplió su presencia pública y se convirtió en una figura habitual de la televisión. Participó de Gran Hermano y, en 2025, formó parte de MasterChef Celebrity, donde volvió a quedar en el centro de la escena.

Ahora, tras conocerse el resultado de la autopsia, se despejaron algunas de las dudas que rodeaban su muerte. El hombre que había protagonizado una de las remontadas más recordadas del boxeo argentino falleció a los 59 años, lejos del ring y mientras se encontraba en el Bingo de Morón.