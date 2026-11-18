El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 31 + 6 × (12 + 13) - 7 × 3 + 25.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 31 + 6 × (12 + 13) - 7 × 3 + 25.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
12 + 13 = 25
La expresión queda así: 31 + 6 × 25 - 7 × 3 + 25
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
6 × 25 = 150 | 7 × 3 = 21
La expresión queda así: 31 + 150 - 21 + 25
Finalmente se opera en orden de aparición.
31 + 150 = 181 |
181 - 21 = 160 |
160 + 25 = ?
El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este reto funciona como un juego breve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental sin convertir la cuenta en algo pesado.