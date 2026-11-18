12 + 13 = 25

La expresión queda así: 31 + 6 × 25 - 7 × 3 + 25

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 25 = 150 | 7 × 3 = 21

La expresión queda así: 31 + 150 - 21 + 25

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

31 + 150 = 181 |

181 - 21 = 160 |

160 + 25 = ?

Resultado final: 185

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este reto funciona como un juego breve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental sin convertir la cuenta en algo pesado.