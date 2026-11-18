El acusado viajaba con su pareja, de 32 años, y sus dos hijas, de 10 y 16. Según la reconstrucción de la Fiscalía, la discusión comenzó cuando la mujer le comunicó que quería separarse.

Así quedó la casa después de que la camioneta atravesara una pared

Las fotografías difundidas después del episodio permiten dimensionar la violencia del impacto. La Toyota Hilux quedó incrustada en el comedor, rodeada de escombros, pedazos de mampostería, vidrios y muebles destruidos. Una de las paredes presentaba una abertura de grandes dimensiones, mientras que distintos objetos de la vivienda quedaron desparramados por el suelo.

El choque fue tan fuerte que el vehículo ingresó directamente al interior de la propiedad, ubicada en el pasaje Aragón al 800, después de atravesar la estructura que separaba el ambiente de la calle.

La dueña de la casa, una mujer de 81 años, se encontraba en el lugar cuando ocurrió el episodio. A pesar de la magnitud de los daños, no sufrió heridas, según los reportes difundidos.

Los impresionantes destrozos que provocó una Toyota Hilux al derribar una pared.

Las imágenes muestran que el impacto no se limitó a la fachada: la camioneta avanzó hasta el comedor y destruyó parte de su mobiliario.

El material fotográfico se conoció junto con las novedades de la causa judicial, que avanzó hacia la instancia de juicio oral.

El video del momento en que el hombre estrelló la camioneta contra la vivienda

Los impresionantes destrozos que provocó una Toyota Hilux al derribar una pared.

La secuencia ocurrió alrededor de las 17.40 del sábado 28 de marzo, cuando Cabrera conducía por la Avenida América acompañado por su pareja y las dos hijas de ambos.

Según la acusación fiscal, durante el trayecto la mujer le manifestó que quería terminar la relación. La conversación derivó en una discusión que fue escalando en violencia.

Cuando pasaron frente a una garita policial, la víctima comenzó a pedir ayuda a los gritos. El acusado la habría sujetado del cuello y de la ropa para impedir que continuara gritando. Dos policías que circulaban en bicicleta advirtieron la situación e intentaron intervenir, pero el conductor aceleró y continuó su recorrido.

Minutos después, ingresó al pasaje Houssay y avanzó hacia el pasaje Aragón, donde realizó una maniobra brusca. De acuerdo con la investigación, el hombre aceleró deliberadamente y embistió de frente la vivienda.

Antes del impacto, habría pronunciado una amenaza contra las personas que viajaban en el vehículo: "Ahora nos matamos todos".

El momento exacto del choque quedó registrado por una cámara del sistema de monitoreo del 911. Las imágenes muestran cómo la camioneta se dirige hacia la propiedad y termina impactando contra su estructura.

Los impresionantes destrozos que provocó una Toyota Hilux al derribar una pared.

Sus hijas intervinieron para evitar que matara a su madre

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Cabrera se abalanzó sobre su pareja dentro de la camioneta y comenzó a apretarle el cuello con ambas manos. En ese momento, las dos hijas de la pareja, de 10 y 16 años, intervinieron para intentar detener la agresión.

Las menores forcejearon con su padre hasta conseguir que soltara a la mujer, quien finalmente pudo abrir una puerta y escapar del vehículo.

La intervención de las hijas fue determinante para que la víctima lograra liberarse, según sostiene la acusación judicial.

El acusado irá a juicio por tentativa de femicidio: la pena que pedirá la Fiscalía

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios II de Tucumán, encabezada por Carlos Sale. Después de varios meses de investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó que Darío Pascual Cabrera sea sometido a juicio oral.

Durante una audiencia realizada el 11 de noviembre, la Fiscalía presentó los elementos reunidos para sostener la acusación.

Entre las pruebas se encuentran las imágenes de las cámaras de seguridad, declaraciones de testigos, informes accidentológicos, estudios médicos y psicológicos y los testimonios de las dos hijas, obtenidos mediante entrevistas en Cámara Gesell.

La defensa solicitó el sobreseimiento del acusado, pero la jueza rechazó ese planteo y habilitó el avance del proceso judicial.

Cabrera está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso ideal con daños. La Fiscalía adelantó que solicitará una condena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Mientras continúa el proceso, el imputado cumple arresto domiciliario como medida cautelar.