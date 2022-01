Nunca antes visto: un festival de cine sueco propone hipnotizar a sus espectadores

image.png

Antes de las proyecciones de 'Land of Dreams' ('La tierra de los sueños'), una sátira política; 'Memoria', un drama cuya historia se desarrolla en la Amazonía colombiana; y 'Speak no Evil' ('No hables, malvado'), una película danesa de terror, tres de las cintas seleccionadas para la edición de este año, un hipnotizador buscará inducir a una hipnosis colectiva para "transformar el estado mental del público, de acuerdo con el ánimo y el tema de la película en cuestión", se lee en la página oficial del evento.

“¿Realmente te atreves a ceder el control?”, desafía el video promocional del experimento social/cinematográfico. Justamente el director artístico del festival, Jonas Holmberg, aseguró que se busca “generar preguntas sobre la sumisión, la transgresión y el control”.