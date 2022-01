"Me amenazaron con agredirme físicamente si no cambiaba mi forma de ser": homofobia y violencia laboral en restaurante de sushi

"Me pidieron que sea menos amanerado, que sea menos sociable, que me iban a romper la boca y la cabeza si no me ponía a hacer algo",detalló con cierta indignación.

"Como marica una trata de minimizar estas situaciones para que no nos afecten tanto. Verdaderamente ya estoy cansado de minimizar las situaciones que me suceden por ser un homosexual en este planeta. Deberíamos dejar de minimizar porque fue maltrato y violencia laboral", expresó Santiago en su video, y solicitó a sus seguidores que compartan el contenido.

Por último, concluyó: "por esto y por que se que merezco el amor y el respeto con el que yo me manejo en el mundo, hoy digo BASTA! Me cansé de normalizar el abuso de poder en los trabajos. Hoy necesito alzar la voz de mi experiencia para que esto no vuelva a suceder más".