"One Chicago" regresa a Argentina: llegan las nuevas temporadas de Chicago Fire, Chicago P.D. y Chicago Med

CHICAGO FIRE (NUEVA TEMPORADA 15)

Tras un explosivo final que dejó al Cuartel 51 enfrentando una de sus emergencias más devastadoras, la nueva temporada regresa con las consecuencias de aquella tragedia, nuevos integrantes y un acontecimiento histórico: la celebración de su episodio número 300. La exitosa producción está protagonizada por Taylor Kinney (Shameless), David Eigenberg (Sex and the City), Christian Stolte (Public Enemies), Miranda Rae Mayo (The Game), Hanako Greensmith (Bull), Jocelyn Hudon (V for Vengeance) y Brandon Larracuente (The Rookie), entre otras estrellas.

CHICAGO P.D. (NUEVA TEMPORADA 14)

La Unidad de Inteligencia regresa con peligrosas investigaciones criminales, operaciones de alto riesgo y decisiones que pondrán a prueba la lealtad de sus integrantes. Tras una temporada marcada por profundas transformaciones personales, Hank Voight y su equipo enfrentarán nuevos desafíos que podrían cambiar para siempre el futuro de la unidad. La aclamada serie está encabezada por Jason Beghe (Californication), Patrick John Flueger (The 4400), Marina Squerciati (Chicago Justice), Amy Morton (Up in the Air), Benjamin Levy Aguilar (Straight Outta Compton) y Arienne Mandi (The L Word: Generation Q).

CHICAGO MED (NUEVA TEMPORADA 12)

El prestigioso Gaffney Medical Center vuelve a abrir sus puertas con emergencias médicas extremas, dilemas éticos y conflictos personales que pondrán a prueba a sus protagonistas. Mientras la compleja relación entre Hannah Asher y Dean Archer enfrenta nuevos desafíos, Sharon Goodwin deberá luchar por su reputación y su futuro al frente del hospital. Su destacado elenco reúne a Steven Weber (Wings), Jessy Schram (The Birthday Wish), Luke Mitchell (Blindspot), Sarah Ramos (The Bear), Darren Barnet (Never Have I Ever), S. Epatha Merkerson (Law & Order) y Oliver Platt (The Bear).