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"One Chicago" regresa a Argentina: llegan las nuevas temporadas de Chicago Fire, Chicago P.D. y Chicago Med

Las nuevas temporadas de Chicago Fire, Chicago P.D. y Chicago Med llegan con más acción, nuevos personajes y un acontecimiento histórico que emocionará a los fanáticos.

One Chicago regresa a Argentina: llegan las nuevas temporadas de Chicago Fire

"One Chicago" regresa a Argentina: llegan las nuevas temporadas de Chicago Fire, Chicago P.D. y Chicago Med. (Foto: Gentileza prensa)

Las series más exitosas del legendario creador Dick Wolf (La Ley y el Orden) regresan a Argentina con los héroes que han conquistado a millones de fanáticos en todo el mundo: bomberos, policías y médicos que arriesgan sus vidas para salvar las de los demás, en historias cargadas de acción, adrenalina y emoción.

Del legendario y multipremiado creador Dick Wolf, reconocido por revolucionar el género de los dramas policiales y judiciales con exitosas series como La Ley y el Orden y galardonado con 2 premios Emmy, llegan a Argentina la decimoquinta temporada (T15) de Chicago Fire, la decimocuarta temporada (T14) de Chicago P.D. y la duodécima temporada (T12) de Chicago Med disponibles a partir de este 2 de noviembre en exclusiva por Universal+.

Las aclamadas series regresan con nuevas temporadas cargadas de acción, adrenalina y giros inesperados, en las que sus emblemáticos equipos de bomberos, médicos y policías volverán a enfrentarse a desafíos que pondrán a prueba su valentía, lealtad y determinación.

Desde incendios devastadores y emergencias de vida o muerte hasta peligrosas operaciones policiales y persecuciones contrarreloj, cada episodio promete elevar la tensión al máximo con historias atrapantes, decisiones decisivas y situaciones límite en las que nada está garantizado.

CHICAGO FIRE (NUEVA TEMPORADA 15)

Tras un explosivo final que dejó al Cuartel 51 enfrentando una de sus emergencias más devastadoras, la nueva temporada regresa con las consecuencias de aquella tragedia, nuevos integrantes y un acontecimiento histórico: la celebración de su episodio número 300. La exitosa producción está protagonizada por Taylor Kinney (Shameless), David Eigenberg (Sex and the City), Christian Stolte (Public Enemies), Miranda Rae Mayo (The Game), Hanako Greensmith (Bull), Jocelyn Hudon (V for Vengeance) y Brandon Larracuente (The Rookie), entre otras estrellas.

CHICAGO P.D. (NUEVA TEMPORADA 14)

La Unidad de Inteligencia regresa con peligrosas investigaciones criminales, operaciones de alto riesgo y decisiones que pondrán a prueba la lealtad de sus integrantes. Tras una temporada marcada por profundas transformaciones personales, Hank Voight y su equipo enfrentarán nuevos desafíos que podrían cambiar para siempre el futuro de la unidad. La aclamada serie está encabezada por Jason Beghe (Californication), Patrick John Flueger (The 4400), Marina Squerciati (Chicago Justice), Amy Morton (Up in the Air), Benjamin Levy Aguilar (Straight Outta Compton) y Arienne Mandi (The L Word: Generation Q).

CHICAGO MED (NUEVA TEMPORADA 12)

El prestigioso Gaffney Medical Center vuelve a abrir sus puertas con emergencias médicas extremas, dilemas éticos y conflictos personales que pondrán a prueba a sus protagonistas. Mientras la compleja relación entre Hannah Asher y Dean Archer enfrenta nuevos desafíos, Sharon Goodwin deberá luchar por su reputación y su futuro al frente del hospital. Su destacado elenco reúne a Steven Weber (Wings), Jessy Schram (The Birthday Wish), Luke Mitchell (Blindspot), Sarah Ramos (The Bear), Darren Barnet (Never Have I Ever), S. Epatha Merkerson (Law & Order) y Oliver Platt (The Bear).

En pocas palabras

  • Nuevas temporadas: Llegan a Argentina la T15 de Chicago Fire, T14 de Chicago P.D. y T12 de Chicago Med por Universal+.
  • Eventos destacados: Se anticipan giros, desafíos y un acontecimiento histórico en Chicago Fire.
  • Creador: Las series, de Dick Wolf, vuelven con acción y drama a partir del 2 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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