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ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

Trump coincidió con JD Vance sobre el impacto de la guerra en Irán en la derrota republicana

El presidente de Estados Unidos reconoció que la guerra tuvo un impacto en el precio de la gasolina y perjudicó al Partido Republicano en las elecciones legislativas. Sin embargo, aseguró que volvería a intervenir para impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.

Donald Trump coincidió con su vicepresidente. (Foto: Reuters).

Donald Trump coincidió con su vicepresidente. (Foto: Reuters).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles que la guerra en Irán tuvo consecuencias electorales para el Partido Republicano, en línea con el diagnóstico que había planteado su vicepresidente, JD Vance. Pese a admitir el costo político de la intervención militar, el mandatario defendió la decisión de atacar y aseguró que actuaría de la misma manera si tuviera que volver a hacerlo.

Leé también Qué dijo el vocero presidencial sobre el impacto de una posible derrota de Trump en las elecciones de USA
El vocero presidencial Adrián Ravier, en la casa de Gobierno. (Foto: captura de TV)

Las declaraciones se produjeron ante periodistas en el lugar donde se construye el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, horas después de que Vance publicara un mensaje en redes sociales en el que atribuyó las pérdidas republicanas en las elecciones legislativas al conflicto con Irán.

El presidente plante&oacute; que ante un escenario parecido al que llev&oacute; a Estados Unidos a la guerra "tendr&iacute;a que volver a hacerlo". (Foto: Reuters).

El presidente planteó que ante un escenario parecido al que llevó a Estados Unidos a la guerra "tendría que volver a hacerlo". (Foto: Reuters).

Consultado sobre las palabras del vicepresidente, Trump coincidió con su análisis y señaló que el principal efecto de la guerra sobre el electorado estuvo relacionado con el encarecimiento de los combustibles.

Creo que es mayormente cierto porque subió un poco el precio de la gasolina a corto plazo”, afirmó el presidente. De esa manera, reconoció que el aumento temporal de los precios pudo haber afectado el respaldo electoral a su partido.

Vance había sido más directo al evaluar el resultado de los comicios. “La razón real por la que perdimos es obvia para casi todos”, escribió, en referencia a la guerra contra Irán.

El vicepresidente también planteó una discusión sobre el costo político de la ofensiva militar y cuestionó a quienes sostienen que el resultado justificó la intervención. “Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado por los próximos seis años valió la pena, entonces háganlo”, expresó. Y agregó: “De acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto”.

Trump descartó arrepentirse de la guerra

Aunque admitió que el conflicto tuvo consecuencias para su partido, Trump rechazó la posibilidad de revisar su decisión. Cuando le preguntaron si consideraba que la intervención había valido la pena, respondió afirmativamente.

“Sí lo creo. Sí”, sostuvo. Luego justificó su postura al señalar que Estados Unidos no tenía otra alternativa frente a la amenaza que, según su visión, representa el programa nuclear iraní.

El mandatario también aseguró que volvería a tomar la misma decisión si tuviera la oportunidad de hacerlo nuevamente.

“Al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, tendría que volver a hacerlo porque a largo plazo es la única respuesta”, afirmó. “No se le puede permitir a Irán tener un arma nuclear”, aseguró.

Así, Trump mantuvo su defensa de la ofensiva militar y separó sus objetivos estratégicos de las consecuencias electorales que pudo haber generado. Mientras reconoció que el encarecimiento de la gasolina afectó al oficialismo, insistió en que impedir que Irán consiga armamento nuclear es una prioridad que está por encima del costo político inmediato.

La explicación de Trump sobre la derrota electoral

El presidente también se refirió a su participación en la campaña legislativa y descartó que tuviera motivos para arrepentirse de su estrategia. Según afirmó, el resultado habría sido diferente si él mismo hubiera competido como candidato.

Si yo hubiera estado en la boleta, habríamos ganado”, aseguró.

Trump sostuvo que los actos de campaña habían generado una respuesta positiva entre sus seguidores, aunque ese entusiasmo no se tradujo necesariamente en votos para los candidatos republicanos. También defendió su discurso en el estanque reflectante del Lincoln Memorial, realizado la víspera de las elecciones.

Ante las críticas sobre el sentido de esa aparición, el mandatario explicó que no había sido concebida como un acto electoral, sino como una suerte de inauguración.

El vínculo con el Congreso bajo control demócrata

Tras las elecciones, Trump también deberá afrontar una nueva relación política con un Congreso en el que los demócratas tendrán el control, según el escenario planteado en el texto original.

Consultado sobre cómo será el vínculo con la oposición, el presidente manifestó que espera poder trabajar con sus integrantes, aunque condicionó esa posibilidad a que no adopten una postura que considere obstructiva.

“Probablemente me lleve bien con los demócratas a menos que quieran ser destructivos”, señaló.

Sin embargo, sus declaraciones conciliadoras contrastaron con un mensaje que publicó poco después en redes sociales: una imagen con la palabra “VETO”. El gesto dejó en evidencia que, pese a manifestar su intención de dialogar con la oposición, Trump también busca remarcar las herramientas institucionales con las que cuenta para enfrentar al Congreso.

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