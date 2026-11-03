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De héroe de las colectas a protagonista de un escándalo: cómo fue y qué pasó con la colecta de Santiago Maratea para el refugio

De las colectas de Santiago Maratea a la polémica: millones recaudados y las dudas de qué pasó con un refugio. Enterate.

De héroe de las colectas a protagonista de un escándalo: cómo fue y qué pasó con la colecta de Santiago Maratea para el refugio

Santiago Maratea volvió a quedar en el centro de una fuerte controversia por una vieja colecta solidaria destinada a reconstruir un refugio de animales en Adrogué. Lo que en 2021 había comenzado como una campaña para ayudar a cientos de perros y gatos terminó convirtiéndose, años después, en una discusión pública por el destino del dinero recaudado. La polémica resurgió con fuerza durante su participación en PH, Podemos Hablar, donde protagonizó un tenso enfrentamiento con Josefina "la China" Ansa que terminó con lágrimas, una pausa en la grabación y un escándalo que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

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Todo comenzó en febrero de 2021, cuando un incendio devastó El Refugio de Eli, un espacio ubicado en Adrogué que albergaba a cientos de animales rescatados. Frente a la desesperante situación, Maratea utilizó su enorme llegada en redes sociales para organizar una colecta solidaria. El objetivo inicial era reunir 10 millones de pesos, pero la respuesta de los usuarios superó las expectativas y la campaña alcanzó los 18,5 millones.

La iniciativa fue celebrada como un enorme gesto de solidaridad. El dinero debía permitir reconstruir parte de las instalaciones, levantar una vivienda sustentable de cuatro ambientes y mejorar los caniles donde vivían los animales. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre cuánto se había avanzado realmente con las obras y qué había ocurrido con los fondos.

La controversia tomó otra dimensión cuando Natalí Rodríguez, conocida en redes como Nata Rod, puso bajo la lupa la recaudación. La influencer, especializada en finanzas y conocida por sus publicaciones sobre presuntas irregularidades, cuestionó públicamente el resultado de la campaña y lanzó una frase contundente: "Maratea hizo una colecta y fue un desastre".

Según su planteo, se habría utilizado solamente una parte del dinero y la obra habría quedado reducida a la construcción de una casilla, lejos de lo que originalmente se había proyectado. También llamó la atención sobre la falta de publicaciones recientes del refugio, que desde 2023 habría dejado de mostrar sus actividades con la misma frecuencia.

Maratea no se quedó callado. Frente a las acusaciones, respondió con ironía y desafió a Rodríguez a llevar sus cuestionamientos a la Justicia si consideraba que existía algún delito. Además, sostuvo que la responsable del refugio respaldaba su accionar y cuestionó que no se le diera espacio para contar su versión. Hasta la información disponible en el material citado, no se había informado de una denuncia judicial oficial por el manejo de aquella colecta.

Pero el tema volvió a estallar durante el fin de semana, cuando el influencer se sentó en el programa de Andy Kusnetzoff. En el clásico segmento del frente a frente, la China Ansa le propuso un ejercicio: imaginar qué reproche podría hacerse a sí mismo si estuviera en el lugar de una persona que había donado dinero a sus campañas.

La respuesta de Maratea no fue la esperada y la conversación rápidamente derivó hacia el refugio de Adrogué. La periodista insistió sobre el destino de los fondos y el estado del proyecto, y el influencer reaccionó con evidente molestia.

"¿Vos sos periodista, no? ¿Averiguaste sobre ese tema?", le preguntó. Lejos de bajar el tono, después la acusó de buscar una respuesta determinada y lanzó: "No te hagas la inocente". También cuestionó que la pregunta insinuara que él se había quedado con dinero de los donantes.

El clima se volvió cada vez más tenso. La China Ansa terminó visiblemente angustiada y, según trascendió, la producción debió interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos para intentar recomponer la situación.

El episodio provocó una fuerte repercusión en las redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la reacción de Maratea y consideraron que la pregunta era legítima por tratarse de dinero aportado por miles de personas, otros respaldaron al influencer y apuntaron contra la manera en que Ansa había planteado el tema.

Así, una colecta que nació para ayudar a cientos de animales volvió a convertirse en el centro de una tormenta mediática. La pregunta sobre el destino de los millones, las acusaciones públicas y el explosivo cruce televisivo reabrieron un capítulo incómodo para Maratea, que una vez más tuvo que salir a defender su manera de gestionar las campañas solidarias.

En pocas palabras

  • Colecta polémica: Santiago Maratea es criticado por el destino de 18,5 millones recaudados para un refugio de animales.
  • Escándalo televisivo: El influencer tuvo un tenso cruce con Josefina Ansa en TV por el tema.
  • Dudas sobre fondos: Se cuestiona el avance de las obras y el uso del dinero recaudado en 2021.
Resumen generado por Thinkindot AI
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