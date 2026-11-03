De héroe de las colectas a protagonista de un escándalo: cómo fue y qué pasó con la colecta de Santiago Maratea para el refugio

Según su planteo, se habría utilizado solamente una parte del dinero y la obra habría quedado reducida a la construcción de una casilla, lejos de lo que originalmente se había proyectado. También llamó la atención sobre la falta de publicaciones recientes del refugio, que desde 2023 habría dejado de mostrar sus actividades con la misma frecuencia.

Maratea no se quedó callado. Frente a las acusaciones, respondió con ironía y desafió a Rodríguez a llevar sus cuestionamientos a la Justicia si consideraba que existía algún delito. Además, sostuvo que la responsable del refugio respaldaba su accionar y cuestionó que no se le diera espacio para contar su versión. Hasta la información disponible en el material citado, no se había informado de una denuncia judicial oficial por el manejo de aquella colecta.

Pero el tema volvió a estallar durante el fin de semana, cuando el influencer se sentó en el programa de Andy Kusnetzoff. En el clásico segmento del frente a frente, la China Ansa le propuso un ejercicio: imaginar qué reproche podría hacerse a sí mismo si estuviera en el lugar de una persona que había donado dinero a sus campañas.

La respuesta de Maratea no fue la esperada y la conversación rápidamente derivó hacia el refugio de Adrogué. La periodista insistió sobre el destino de los fondos y el estado del proyecto, y el influencer reaccionó con evidente molestia.

"¿Vos sos periodista, no? ¿Averiguaste sobre ese tema?", le preguntó. Lejos de bajar el tono, después la acusó de buscar una respuesta determinada y lanzó: "No te hagas la inocente". También cuestionó que la pregunta insinuara que él se había quedado con dinero de los donantes.

El clima se volvió cada vez más tenso. La China Ansa terminó visiblemente angustiada y, según trascendió, la producción debió interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos para intentar recomponer la situación.

El episodio provocó una fuerte repercusión en las redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron la reacción de Maratea y consideraron que la pregunta era legítima por tratarse de dinero aportado por miles de personas, otros respaldaron al influencer y apuntaron contra la manera en que Ansa había planteado el tema.

Así, una colecta que nació para ayudar a cientos de animales volvió a convertirse en el centro de una tormenta mediática. La pregunta sobre el destino de los millones, las acusaciones públicas y el explosivo cruce televisivo reabrieron un capítulo incómodo para Maratea, que una vez más tuvo que salir a defender su manera de gestionar las campañas solidarias.