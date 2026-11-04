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"No es un caso aislado": la denuncia de una de las víctimas tras el ataque transfóbico en Palermo

La mujer trans relató en A24 cómo un grupo de adolescentes atacó a trabajadoras sexuales con piedras, palos y otros elementos. Denunció la falta de protección policial y aseguró que las agresiones y los insultos se repiten en la zona.

No es un caso aislado

"No es un caso aislado", la denuncia de una de las víctimas tras el ataque transfóbico en Palermo. (Foto: captura de pantalla)
Leé también Ataque transfóbico en los Bosques de Palermo: jóvenes agredieron a mujeres trans y filmaron el ataque
Ataque transfóbico en los Bosques de Palermo: jóvenes agredieron a mujeres trans y filmaron el ataque. (Foto: gentileza Arriba Argentinos)

El ataque fue protagonizado por un grupo de jóvenes que utilizó palos, piedras y conos para agredir a las mujeres. Según la información del caso, los atacantes tenían entre 15 y 20 años y grabaron las agresiones con el objetivo de generar contenido para redes sociales bajo la modalidad conocida como stunt.

“Nos defenderemos unas a otras”

Gaby contó que se encontraba trabajando cuando advirtió que un grupo de jóvenes en bicicleta comenzaba a generar disturbios en el lugar. La situación fue advertida incluso por un cliente que la había trasladado hasta la zona y que le ofreció llevarla a otro sitio para resguardarla.

Sin embargo, decidió quedarse junto a sus compañeras, a quienes considera su familia. “Dejame acá con mis compañeras porque ellas son mis hermanas. Nos defenderemos unas a otras y que sea lo que Dios quiera”, recordó que le respondió.

Poco después comenzaron las agresiones. Según su testimonio, primero hubo insultos y luego los ataques físicos. La situación se agravó a medida que se sumaron más jóvenes, lo que obligó a las mujeres a escapar. La mujer explicó que, en un primer momento, eran pocas las personas involucradas en el enfrentamiento, pero que el grupo de atacantes creció rápidamente.

“Hasta ese momento eran un par que se enfrentaban a nosotras no seríamos diez en total y ellos eran unos pocos, después se fueron agregando chicos y a nosotras lo único que nos quedó es correr”, dijo.

Gaby detalló que la situación se agravó a medida que se sumaron más jóvenes, lo que obligó a las mujeres a escapar. (Foto: archivo)

Gaby detalló que la situación se agravó a medida que se sumaron más jóvenes, lo que obligó a las mujeres a escapar. (Foto: archivo)

Durante el episodio, Gaby contó que recibió una piedra en la cabeza y otra de sus compañeras sufrió una lesión en un ojo.

La denuncia por la falta de protección policial

Uno de los principales cuestionamientos de las víctimas estuvo dirigido a la actuación de las fuerzas de seguridad. Gaby sostuvo que, poco antes del ataque, había presencia policial en los Bosques de Palermo, pero que los efectivos no intervinieron cuando comenzaron las agresiones.

“Éramos pocas, nosotras nos sentimos súper desprotegidas de la policía cuando tiempo antes, cuarenta minutos antes, había presencia policial”, relató.

En esa línea, cuestionó la ausencia de respuestas ante situaciones de violencia contra las mujeres trans que trabajan en el lugar. “La policía está cuando le conviene, porque antes de que ocurra ese hecho, estaba dando vuelta. Móvil policial, la patrulla, los motociclos. Hasta faltaba que anduviera en el caballo, adentro de los bosques”, dijo.

Y agregó: “No hizo nada la policía. Cuando pasan estas cosas ellos desaparecen y hacen zona liberada”.

“No es un caso aislado”

Al explicar cómo comenzó la agresión física, Gaby señaló que los insultos y las situaciones de hostigamiento ya se habían registrado en otras oportunidades. Según relató, ante este tipo de provocaciones, las mujeres suelen evitar responder y buscan refugio para no exponerse a una escalada de violencia.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

No es un caso aislado, ya ha venido pasando otras veces. Cuando recibimos insultos nosotras, al ser minoría y ellos en cantidad, preferimos callarnos, retroceder, meternos para dentro del bosque, escondernos, refugiarnos, y que los insultos no nos agravien”, relató.

Sin embargo, explicó que la situación cambia cuando las agresiones dejan de ser verbales y hay contacto físico con alguna de sus compañeras. “Cuando se ha tocado a una compañera físicamente, por más que no la agredieron pero la tocaron físicamente ya no nos gusta porque una cosa es un insulto y otra que ya te toque”, expresó.

En pocas palabras

  • Ataque transfóbico: Adolescentes atacaron a mujeres trans con piedras y palos en Palermo.
  • Denuncia de víctimas: Relatan falta de protección policial ante agresiones repetidas en la zona.
  • Falta de intervención: Señalan que la policía no actuó durante los incidentes de violencia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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