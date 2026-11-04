"No es un caso aislado": la denuncia de una de las víctimas tras el ataque transfóbico en Palermo

Poco después comenzaron las agresiones. Según su testimonio, primero hubo insultos y luego los ataques físicos. La situación se agravó a medida que se sumaron más jóvenes, lo que obligó a las mujeres a escapar. La mujer explicó que, en un primer momento, eran pocas las personas involucradas en el enfrentamiento, pero que el grupo de atacantes creció rápidamente.

“Hasta ese momento eran un par que se enfrentaban a nosotras no seríamos diez en total y ellos eran unos pocos, después se fueron agregando chicos y a nosotras lo único que nos quedó es correr”, dijo.

Gaby detalló que la situación se agravó a medida que se sumaron más jóvenes, lo que obligó a las mujeres a escapar. (Foto: archivo)

Durante el episodio, Gaby contó que recibió una piedra en la cabeza y otra de sus compañeras sufrió una lesión en un ojo.

La denuncia por la falta de protección policial

Uno de los principales cuestionamientos de las víctimas estuvo dirigido a la actuación de las fuerzas de seguridad. Gaby sostuvo que, poco antes del ataque, había presencia policial en los Bosques de Palermo, pero que los efectivos no intervinieron cuando comenzaron las agresiones.

“Éramos pocas, nosotras nos sentimos súper desprotegidas de la policía cuando tiempo antes, cuarenta minutos antes, había presencia policial”, relató.

En esa línea, cuestionó la ausencia de respuestas ante situaciones de violencia contra las mujeres trans que trabajan en el lugar. “La policía está cuando le conviene, porque antes de que ocurra ese hecho, estaba dando vuelta. Móvil policial, la patrulla, los motociclos. Hasta faltaba que anduviera en el caballo, adentro de los bosques”, dijo.

Y agregó: “No hizo nada la policía. Cuando pasan estas cosas ellos desaparecen y hacen zona liberada”.

“No es un caso aislado”

Al explicar cómo comenzó la agresión física, Gaby señaló que los insultos y las situaciones de hostigamiento ya se habían registrado en otras oportunidades. Según relató, ante este tipo de provocaciones, las mujeres suelen evitar responder y buscan refugio para no exponerse a una escalada de violencia.

(Foto: captura de pantalla)

“No es un caso aislado, ya ha venido pasando otras veces. Cuando recibimos insultos nosotras, al ser minoría y ellos en cantidad, preferimos callarnos, retroceder, meternos para dentro del bosque, escondernos, refugiarnos, y que los insultos no nos agravien”, relató.

Sin embargo, explicó que la situación cambia cuando las agresiones dejan de ser verbales y hay contacto físico con alguna de sus compañeras. “Cuando se ha tocado a una compañera físicamente, por más que no la agredieron pero la tocaron físicamente ya no nos gusta porque una cosa es un insulto y otra que ya te toque”, expresó.