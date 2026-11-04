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Bono de $70.000 de ANSES en noviembre: quiénes quedan excluidos y cuál es el tope de ingresos para cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre un incremento del 1,93% por movilidad para las jubilaciones y pensiones, manteniendo el bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, el organismo fijó un límite de ingresos. Lo que tenés que saber.

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¿Qué jubilados no cobran el bono de $70.000 de ANSES en noviembre?

El organismo previsional estableció un tope de ingresos consolidado de $514.158,46 para determinar quiénes acceden al refuerzo económico. Todos los titulares cuyos haberes básicos mensuales resulten iguales o superiores a dicha cifra quedan formalmente excluidos del bono extraordinario.

Las condiciones de exclusión e integración se desglosan de la siguiente forma:

  • Exclusión total: haber básico mensual igual o superior a $514.158,46.

  • Cobro del bono completo ($70.000): jubilados con el haber mínimo de $444.158,46.

  • Cobro de bono proporcional: jubilados que perciben un haber básico entre $444.158,46 y $514.158,46 (se liquida la suma exacta necesaria para alcanzar el techo de corte).

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¿Cómo funciona el cobro del bono proporcional para los haberes intermedios?

El mecanismo de ajuste compensatorio garantiza que ningún titular de la franja mínima perciba menos del piso legal de bolsillo, distribuyendo el plus según el nivel de ingresos de cada jubilado.

Ejemplos de liquidación del bono proporcional:

  • Haber básico de $444.158,46: cobra el bono completo de $70.000 (total de bolsillo: $514.158,46).

  • Haber básico de $480.000: cobra un bono proporcional de $34.158,46 (total de bolsillo: $514.158,46).

  • Haber básico de $500.000: cobra un bono proporcional de $14.158,46 (total de bolsillo: $514.158,46).

¿Cuánto cobran los pensionados y jubilados en noviembre con el aumento y el bono?

La aplicación del reajuste por movilidad del 1,93% en combinación con la suma fija otorga los siguientes montos finales netos de bolsillo para las distintas prestaciones:

  • Jubilación mínima: $444.158,46 (haber base) + $70.000 (bono) = $514.158,46 de bolsillo.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77 (haber base) + $70.000 (bono) = $425.326,77 de bolsillo.

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $310.910,92 (haber base) + $70.000 (bono) = $380.910,92 de bolsillo.

¿Cómo es el calendario de pago de jubilaciones de noviembre tras los feriados?

La ANSES adecuó las fechas de acreditación en la segunda semana del mes por feriados y esquemas especiales. El cronograma oficial de cobro para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo queda dispuesto de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: 11 de noviembre

  • DNI terminado en 1: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

  • DNI terminado en 5: 16 de noviembre

  • DNI terminado en 6: 17 de noviembre

  • DNI terminado en 7: 18 de noviembre

  • DNI terminado en 8: 19 de noviembre

  • DNI terminado en 9: 20 de noviembre

En pocas palabras

  • Bono de $70.000: ANSES oficializó el refuerzo para jubilados y pensionados con un tope de cobro de $514.158,46.
  • Criterios de cobro: Se define el cobro total, proporcional o la exclusión del bono según el haber básico percibido.
  • Calendario de pago: El cronograma de noviembre se ajustó por feriados, iniciando el 11 para DNI terminados en 0.
Resumen generado por Thinkindot AI
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