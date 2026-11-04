Bono de $70.000 de ANSES en noviembre: quiénes quedan excluidos y cuál es el tope de ingresos para cobrarlo

Ejemplos de liquidación del bono proporcional:

Haber básico de $444.158,46: cobra el bono completo de $70.000 (total de bolsillo: $514.158,46 ).

Haber básico de $480.000: cobra un bono proporcional de $34.158,46 (total de bolsillo: $514.158,46 ).

Haber básico de $500.000: cobra un bono proporcional de $14.158,46 (total de bolsillo: $514.158,46).

¿Cuánto cobran los pensionados y jubilados en noviembre con el aumento y el bono?

La aplicación del reajuste por movilidad del 1,93% en combinación con la suma fija otorga los siguientes montos finales netos de bolsillo para las distintas prestaciones:

Jubilación mínima: $444.158,46 (haber base) + $70.000 (bono) = $514.158,46 de bolsillo .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77 (haber base) + $70.000 (bono) = $425.326,77 de bolsillo .

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $310.910,92 (haber base) + $70.000 (bono) = $380.910,92 de bolsillo.

¿Cómo es el calendario de pago de jubilaciones de noviembre tras los feriados?

La ANSES adecuó las fechas de acreditación en la segunda semana del mes por feriados y esquemas especiales. El cronograma oficial de cobro para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo queda dispuesto de la siguiente manera: