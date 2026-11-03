Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

18 + 7 = 25 | 25 - 7 = 18

La expresión queda así: 6 × 25 - 5 × 18 + 12

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

6 × 25 = 150 | 5 × 18 = 90

La expresión queda así: 150 - 90 + 12

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

150 - 90 = 60 |

60 + 12 = ?

Resultado final: 72

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento breve de concentración, memoria de trabajo y atención al detalle: una pausa lúdica que ayuda a pensar mejor cada paso.