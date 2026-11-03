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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (18 + 7) - 5 × (25 - 7) + 12.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que pone a prueba a los más inteligentes
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés ordenar esta cuenta?

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

18 + 7 = 25 | 25 - 7 = 18

La expresión queda así: 6 × 25 - 5 × 18 + 12

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

6 × 25 = 150 | 5 × 18 = 90

La expresión queda así: 150 - 90 + 12

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

150 - 90 = 60 |

60 + 12 = ?

Resultado final: 72

El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento breve de concentración, memoria de trabajo y atención al detalle: una pausa lúdica que ayuda a pensar mejor cada paso.

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