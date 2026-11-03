Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (18 + 7) - 5 × (25 - 7) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6 × (18 + 7) - 5 × (25 - 7) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
18 + 7 = 25 | 25 - 7 = 18
La expresión queda así: 6 × 25 - 5 × 18 + 12
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
6 × 25 = 150 | 5 × 18 = 90
La expresión queda así: 150 - 90 + 12
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
150 - 90 = 60 |
60 + 12 = ?
El error común suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este juego funciona como un entrenamiento breve de concentración, memoria de trabajo y atención al detalle: una pausa lúdica que ayuda a pensar mejor cada paso.