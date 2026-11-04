El triste pedido de la hija de Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de Videomatch, en medio de su confusa muerte

En su publicación, Luciana agradeció el acompañamiento que recibió la familia desde que se conoció la noticia.

“Agradecemos de corazón cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto que estamos recibiendo”, expresó.

Luego, hizo un pedido explícito para preservar la intimidad de sus seres queridos y dejó en claro quiénes comunicarán cualquier novedad.

“Les pedimos respeto y consideración hacia nuestra familia. Cualquier información oficial será comunicada por nosotros”, señaló.

La despedida terminó con otro agradecimiento a quienes los acompañan: “Gracias por acompañarnos y mantener vivo su recuerdo”, escribió junto a un corazón rojo.

El escenario que Luciana compartió con Daniel Bifulco

Además del vínculo familiar, Luciana tuvo la oportunidad de trabajar junto a su papá. Ambos compartieron la temporada 2026 de La Magia de la Risa, el espectáculo que reunió en Mar del Plata a distintos artistas del humor.

De aquella propuesta también participaron Pablo Cabaleiro, conocido como el Mago Sin Dientes; Flavio Gastaldi, popularmente llamado Hijitus; y Juan Bifulco, tío de la joven.

Ese recuerdo sobre las tablas forma parte de la historia que construyeron juntos. En su despedida, Luciana eligió destacar lo que su papá dejó en quienes lo conocieron y pedir que la familia pueda atravesar el duelo con respeto y privacidad.