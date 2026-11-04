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El triste pedido de la hija de Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de Videomatch, en medio de su confusa muerte

Luciana compartió una emotiva despedida para el recordado integrante de Los Jaimitos de VideoMatch y pidió respeto por la intimidad de su familia en medio del dolor.

4 nov 2026, 16:29
El triste pedido de la hija de Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de Videomatch, en medio de su confusa muerte

El triste pedido de la hija de Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de Videomatch, en medio de su confusa muerte

El triste pedido de la hija de Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de Videomatch, en medio de su confusa muerte

El triste pedido de la hija de Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de Videomatch, en medio de su confusa muerte

La muerte de Daniel Bifulco, el actor y humorista que se hizo popular como integrante de Los Jaimitos en VideoMatch, provocó tristeza entre sus colegas y quienes disfrutaron de sus personajes. En medio de las repercusiones, su hija Luciana publicó un mensaje para despedirlo y hacer un pedido.

El fallecimiento del artista, de 56 años, fue informado por el periodista Pablo Layus, quien contó que había sido encontrado sin vida en su domicilio. Mientras las circunstancias de su muerte no fueron esclarecidas públicamente, su familia pidió consideración frente a la información que circula.

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A través de sus redes sociales, Luciana compartió una fotografía junto a su papá y lo recordó con palabras que reflejan tanto su legado artístico como el vínculo familiar.

“Sus personajes seguirán vivos en nosotros, como también todo lo que nos dejó”, escribió la joven.

En su publicación, Luciana agradeció el acompañamiento que recibió la familia desde que se conoció la noticia.

“Agradecemos de corazón cada mensaje, cada palabra de cariño y cada muestra de afecto que estamos recibiendo”, expresó.

Luego, hizo un pedido explícito para preservar la intimidad de sus seres queridos y dejó en claro quiénes comunicarán cualquier novedad.

“Les pedimos respeto y consideración hacia nuestra familia. Cualquier información oficial será comunicada por nosotros”, señaló.

La despedida terminó con otro agradecimiento a quienes los acompañan: “Gracias por acompañarnos y mantener vivo su recuerdo”, escribió junto a un corazón rojo.

El escenario que Luciana compartió con Daniel Bifulco

Además del vínculo familiar, Luciana tuvo la oportunidad de trabajar junto a su papá. Ambos compartieron la temporada 2026 de La Magia de la Risa, el espectáculo que reunió en Mar del Plata a distintos artistas del humor.

De aquella propuesta también participaron Pablo Cabaleiro, conocido como el Mago Sin Dientes; Flavio Gastaldi, popularmente llamado Hijitus; y Juan Bifulco, tío de la joven.

Ese recuerdo sobre las tablas forma parte de la historia que construyeron juntos. En su despedida, Luciana eligió destacar lo que su papá dejó en quienes lo conocieron y pedir que la familia pueda atravesar el duelo con respeto y privacidad.

     

 

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