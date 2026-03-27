PAMI sorprendió a todos sus afiliados con la nueva y mejor cobertura de un beneficio clave

Además, se incorporó la posibilidad de elegir tanto al profesional en otorrinolaringología como al centro auditivo, lo que otorga mayor libertad al paciente y mejora la experiencia general del tratamiento.

Más centros, menos espera: la ampliación de la red en todo el país

Otro de los pilares de esta actualización es la ampliación de la cartilla de prestadores. Según informaron desde el organismo, se sumaron más de 120 centros auditivos distribuidos en distintas regiones de Argentina, lo que permitirá:

Reducir los tiempos de espera para conseguir turnos

Facilitar el acceso en localidades alejadas de grandes centros urbanos

Mejorar la rapidez en la entrega de los dispositivos

Esta expansión busca garantizar una atención más equitativa y federal, evitando que los afiliados deban trasladarse largas distancias para acceder a un tratamiento esencial.

Qué incluye la nueva cobertura de audífonos del PAMI

El renovado programa no solo amplía la red de atención, sino que también mejora las prestaciones incluidas. En concreto, los afiliados podrán acceder a:

Audífonos para uno o ambos oídos , según la indicación médica

, según la indicación médica Controles y calibraciones periódicas , con ajustes al primer mes, a los seis meses y al año

, con ajustes al primer mes, a los seis meses y al año Garantía del dispositivo por 12 meses , cubriendo posibles fallas técnicas

, cubriendo posibles fallas técnicas Reemplazo del molde en caso de inconvenientes dentro de los primeros tres meses

Estos beneficios apuntan a asegurar no solo la entrega del equipo, sino también su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo, algo clave en tratamientos auditivos.

Un circuito más simple: así es el nuevo proceso

Uno de los aspectos más valorados por los afiliados es la simplificación del trámite. Con el nuevo esquema, el camino para obtener un audífono resulta más claro y directo.

Paso a paso para acceder al beneficio

Consulta con especialista El afiliado debe acudir a un profesional en otorrinolaringología dentro del sistema.

Diagnóstico y prescripción El médico evalúa la necesidad del audífono y emite la orden correspondiente en formato electrónico.

Estudios auditivos Se requiere la realización de audiometría y logoaudiometría, que pueden hacerse tanto dentro como fuera del sistema, siempre que cumplan con los requisitos formales.

Gestión directa del pedido El especialista tramita la solicitud del audífono sin necesidad de intermediaciones administrativas adicionales.

Asignación del centro auditivo El afiliado elige dónde realizar la adaptación del dispositivo.

Entrega y seguimiento Se entrega el audífono y se programan los controles posteriores.

Documentación necesaria: lo que hay que presentar

Para iniciar el trámite, los afiliados deben contar con una serie de documentos esenciales:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Orden médica electrónica emitida por un especialista del sistema

emitida por un especialista del sistema Audiometría actualizada (no mayor a seis meses), con firma y sello profesional

(no mayor a seis meses), con firma y sello profesional Logoaudiometría vigente, también certificada

Estos requisitos buscan asegurar un diagnóstico preciso y garantizar que el dispositivo otorgado sea el adecuado para cada caso.

La hipoacusia, un problema silencioso pero frecuente

La pérdida auditiva, conocida como hipoacusia, es una condición que afecta a un porcentaje significativo de adultos mayores. Muchas veces se desarrolla de manera progresiva, lo que provoca que quienes la padecen tarden en detectarla o en buscar ayuda.

Entre sus principales consecuencias se encuentran:

Dificultades en la comunicación cotidiana

Aislamiento social

Deterioro en la calidad de vida

Posibles impactos en la salud mental

Por este motivo, especialistas remarcan la importancia de un diagnóstico temprano y el uso adecuado de audífonos, herramientas fundamentales para mantener la autonomía y el bienestar.

Impacto social: más inclusión y mejor calidad de vida

La decisión del PAMI no solo responde a una cuestión médica, sino también social. Garantizar el acceso a audífonos implica favorecer la inclusión de los adultos mayores, permitiéndoles participar activamente en su entorno familiar y comunitario.

La mejora en la audición tiene efectos directos en aspectos como:

La comunicación con familiares y amigos

La independencia en actividades diarias

La prevención del aislamiento

En este sentido, la iniciativa se inscribe en una política más amplia orientada a fortalecer la atención integral de los jubilados.

Menos burocracia, más eficiencia: el desafío del sistema

Uno de los grandes retos históricos del sistema de salud pública y de obras sociales en Argentina ha sido la burocracia. Con este rediseño, el PAMI intenta dar un paso hacia un modelo más eficiente.

La digitalización de órdenes médicas y la gestión directa por parte de los especialistas son avances que podrían replicarse en otras prestaciones, marcando un camino hacia procesos más ágiles y centrados en el paciente.

Expectativas y desafíos a futuro

Si bien la medida fue bien recibida, aún quedan desafíos por delante. Entre ellos:

Garantizar la disponibilidad constante de dispositivos

Mantener la calidad de atención en todos los centros

Asegurar que la información llegue a todos los afiliados

La clave estará en la implementación efectiva del programa y en su capacidad de sostenerse en el tiempo.

Una mejora esperada por miles de afiliados

La ampliación de la cobertura de audífonos representa una respuesta concreta a una necesidad histórica. Para muchos jubilados y pensionados, acceder a estos dispositivos significaba un proceso largo y complejo.

Hoy, con un sistema más ágil y una cobertura más completa, el PAMI busca dar un giro en la atención de la salud auditiva, poniendo el foco en la accesibilidad y la calidad.