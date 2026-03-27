PAMI sorprendió a todos sus afiliados con la nueva y mejor cobertura de un beneficio clave

La medida, que forma parte del renovado Programa de Atención de las Personas con Hipoacusia, busca no solo garantizar el acceso a dispositivos de mejor calidad, sino también reducir la burocracia y acelerar los tiempos de entrega.
En un contexto donde el acceso a la salud auditiva se vuelve cada vez más relevante para la calidad de vida de los adultos mayores, el PAMI anunció una ampliación significativa en la cobertura de audífonos sin costo destinada a sus afiliados.
La medida, que forma parte del renovado Programa de Atención de las Personas con Hipoacusia, busca no solo garantizar el acceso a dispositivos de mejor calidad, sino también reducir la burocracia y acelerar los tiempos de entrega.
El organismo, que nuclea a millones de jubilados y pensionados en todo el país, introdujo cambios clave en el circuito de atención que impactan directamente en quienes padecen pérdida auditiva, una condición frecuente en edades avanzadas.
Durante años, uno de los principales reclamos de los afiliados fue la demora en la obtención de audífonos. Sin embargo, con esta nueva etapa, el PAMI apunta a modernizar el sistema de gestión, permitiendo que el proceso sea más dinámico y menos engorroso.
Entre las principales modificaciones se destaca que los especialistas ahora pueden gestionar directamente la solicitud de audífonos, eliminando múltiples instancias administrativas que antes ralentizaban el trámite. Este cambio implica que el afiliado ya no necesita peregrinar entre oficinas, sino que el circuito queda prácticamente resuelto dentro del ámbito médico.
Además, se incorporó la posibilidad de elegir tanto al profesional en otorrinolaringología como al centro auditivo, lo que otorga mayor libertad al paciente y mejora la experiencia general del tratamiento.
Otro de los pilares de esta actualización es la ampliación de la cartilla de prestadores. Según informaron desde el organismo, se sumaron más de 120 centros auditivos distribuidos en distintas regiones de Argentina, lo que permitirá:
Esta expansión busca garantizar una atención más equitativa y federal, evitando que los afiliados deban trasladarse largas distancias para acceder a un tratamiento esencial.
El renovado programa no solo amplía la red de atención, sino que también mejora las prestaciones incluidas. En concreto, los afiliados podrán acceder a:
Estos beneficios apuntan a asegurar no solo la entrega del equipo, sino también su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo, algo clave en tratamientos auditivos.
Uno de los aspectos más valorados por los afiliados es la simplificación del trámite. Con el nuevo esquema, el camino para obtener un audífono resulta más claro y directo.
Paso a paso para acceder al beneficio
El afiliado debe acudir a un profesional en otorrinolaringología dentro del sistema.
El médico evalúa la necesidad del audífono y emite la orden correspondiente en formato electrónico.
Se requiere la realización de audiometría y logoaudiometría, que pueden hacerse tanto dentro como fuera del sistema, siempre que cumplan con los requisitos formales.
El especialista tramita la solicitud del audífono sin necesidad de intermediaciones administrativas adicionales.
El afiliado elige dónde realizar la adaptación del dispositivo.
Se entrega el audífono y se programan los controles posteriores.
Para iniciar el trámite, los afiliados deben contar con una serie de documentos esenciales:
Estos requisitos buscan asegurar un diagnóstico preciso y garantizar que el dispositivo otorgado sea el adecuado para cada caso.
La pérdida auditiva, conocida como hipoacusia, es una condición que afecta a un porcentaje significativo de adultos mayores. Muchas veces se desarrolla de manera progresiva, lo que provoca que quienes la padecen tarden en detectarla o en buscar ayuda.
Entre sus principales consecuencias se encuentran:
Por este motivo, especialistas remarcan la importancia de un diagnóstico temprano y el uso adecuado de audífonos, herramientas fundamentales para mantener la autonomía y el bienestar.
La decisión del PAMI no solo responde a una cuestión médica, sino también social. Garantizar el acceso a audífonos implica favorecer la inclusión de los adultos mayores, permitiéndoles participar activamente en su entorno familiar y comunitario.
La mejora en la audición tiene efectos directos en aspectos como:
En este sentido, la iniciativa se inscribe en una política más amplia orientada a fortalecer la atención integral de los jubilados.
Uno de los grandes retos históricos del sistema de salud pública y de obras sociales en Argentina ha sido la burocracia. Con este rediseño, el PAMI intenta dar un paso hacia un modelo más eficiente.
La digitalización de órdenes médicas y la gestión directa por parte de los especialistas son avances que podrían replicarse en otras prestaciones, marcando un camino hacia procesos más ágiles y centrados en el paciente.
Si bien la medida fue bien recibida, aún quedan desafíos por delante. Entre ellos:
La clave estará en la implementación efectiva del programa y en su capacidad de sostenerse en el tiempo.
La ampliación de la cobertura de audífonos representa una respuesta concreta a una necesidad histórica. Para muchos jubilados y pensionados, acceder a estos dispositivos significaba un proceso largo y complejo.
Hoy, con un sistema más ágil y una cobertura más completa, el PAMI busca dar un giro en la atención de la salud auditiva, poniendo el foco en la accesibilidad y la calidad.