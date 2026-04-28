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Gustavo Santaolalla llega con su RONROCO TOUR al Teatro Colón

Figura central de la música contemporánea, Santaolalla es uno de los artistas latinoamericanos más influyentes a nivel global.

28 abr 2026, 16:15
Gustavo Santaolalla llega con su RONROCO TOUR al Teatro Colón
Gustavo Santaolalla llega con su RONROCO TOUR al Teatro Colón

Gustavo Santaolalla llega con su RONROCO TOUR al Teatro Colón

El próximo 21 de septiembre, el reconocido músico, compositor y productor argentino se presentará en el Teatro Colón con su Ronroco Tour, en un concierto que propone un recorrido íntimo y profundamente emocional por una de las obras más significativas de su carrera. Quienes quieran disfrutar de la oportunidad de ver en vivo al artista creador de la música de The Last Of Us y ganador de dos premios Oscar en un entorno único como el Teatro Colón, podrán comprar sus entradas en TuEntrada.com y en la web del teatro teatrocolon.org.ar

Figura central de la música contemporánea, Santaolalla es uno de los artistas latinoamericanos más influyentes a nivel global. Su trayectoria abarca más de cinco décadas y ha sido distinguida con algunos de los máximos reconocimientos de la industria: dos premios Oscar a la Mejor Banda Sonora Original por Brokeback Mountain y Babel, múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y una extensa lista de galardones que consolidan su lugar como referente indiscutido de la música internacional.

A 25 años de su creación, Ronroco regresa no como una pieza del pasado, sino como una obra viva. Un territorio sonoro que sigue resonando, abriendo preguntas, invitando a escuchar de otro modo. Una oportunidad excepcional para volver a ese origen y descubrir, una vez más, todo lo que aún tiene para decir.

Hay discos que no solo se escuchan: inauguran un mundo. Ronroco, publicado en 1998, es uno de ellos. A 25 años de su aparición, la obra que redefinió el lenguaje musical de Gustavo Santaolalla vuelve a escena en un concierto especial el próximo 21 de septiembre en el Teatro Colón, proponiendo una escucha renovada de un material que, con el paso del tiempo, no ha hecho más que expandir su significado.

Santaolalla es, desde hace décadas, una figura clave para comprender la proyección internacional de la música latinoamericana. Su recorrido —que atraviesa el rock, la producción artística, la composición para cine y la experimentación sonora— ha sido reconocido con dos premios Oscar a la Mejor Banda Sonora Original por Brokeback Mountain y Babel, además de múltiples premios Grammy y Latin Grammy. Sin embargo, más allá de los galardones, su singularidad reside en la construcción de un lenguaje propio, donde lo ancestral y lo contemporáneo conviven sin jerarquías.

En ese camino, Ronroco ocupa un lugar central. El álbum —nombrado a partir del instrumento andino que Santaolalla adopta como eje expresivo— despliega una estética despojada, íntima y profundamente evocadora. Lejos de los grandes arreglos, cada pieza parece respirar en un tiempo propio, suspendido, donde el silencio adquiere un rol tan protagónico como el sonido. Esa búsqueda, que en su momento resultó disruptiva, terminó por delinear una identidad sonora inconfundible.

Con los años, esa misma identidad sería la puerta de entrada a nuevos territorios. La música de Ronroco no sólo consolidó una voz artística, sino que abrió el camino hacia el universo audiovisual: cine, televisión y videojuegos encontraron en Santaolalla un compositor capaz de narrar desde lo mínimo. Trabajos como Brokeback Mountain, Babel y el fenómeno global The Last of Us pueden leerse, en perspectiva, como una prolongación natural de aquella exploración iniciada a fines de los noventa.

Durante el 2024 y 2025 Gustavo estuvo presentando su Ronroco Tour por Europa y Asia, y en este 2026 llega a una gira por latinoamérica haciendo una parada en su país.

La presentación en el Teatro Colón suma una dimensión simbólica. No se trata solo de la llegada de un artista consagrado a uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, sino del encuentro entre una obra íntima y un espacio históricamente asociado a la tradición académica. En esa tensión —entre lo popular y lo erudito, lo esencial y lo monumental— se potencia la experiencia.

     

 

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