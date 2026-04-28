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ANSES: cuándo cobran los jubilados, pensionados, AUH y AUE en mayo 2026

Con la suba del 3,4% y el bono de $70.000, ANSES actualizará jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones en mayo 2026. Enterate cuánto cobrás y cuándo te depositan según tu DNI.

ANSES mayo 2026: cuándo cobran los jubilados

ANSES mayo 2026: cuándo cobran los jubilados, pensionados, AUH y AUE (Foto: archivo).

Tras conocerse que la inflación de marzo fue del 3,4%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará ese porcentaje de forma automática en los haberes de mayo. Con esta actualización, y sumando el bono extraordinario que el Gobierno viene pagando en los últimos meses, un jubilado que percibe la mínima pasará a cobrar $463.250,17.

Leé también AUH y SUAF de ANSES en mayo: establecen el aumento del 3,4%, en cuánto queda el monto
Asignaciones de ANSES en mayo: establecen el aumento del 3,4% para AUH y el sistema SUAF

El incremento no solo impactará en las jubilaciones, sino también en las Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la AUH y otras asignaciones sociales que dependen del organismo previsional.

ANSES con aumento y bono en mayo 2026: cuánto cobro

Con la suba del 3,4% ya aplicada, estos serán los nuevos montos estimados para mayo:

Jubilación mínima

  • Haber base: $393.250,17
  • Bono de refuerzo: $70.000
  • Total a cobrar: $463.250,17

Jubilación máxima

  • Haber actualizado: $2.646.201,22

PNC para madres de siete hijos

  • Haber base: $393.250,17
  • Bono: $70.000
  • Total: $463.250,17

PUAM

  • Haber base: $314.600,12
  • Bono: $70.000
  • Total: $384.600,12

PNC por invalidez o vejez

  • Haber base: $275.275,12
  • Bono: $70.000
  • Total: $345.275,12
ANSES_Desempleo

Cómo se paga el bono de $70.000

El refuerzo se deposita completo para quienes cobran la jubilación mínima. En cambio, para haberes superiores se liquida de manera proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Esto significa que quienes superan el haber mínimo podrían cobrar un monto menor de bono, según el ingreso mensual que perciban.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

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