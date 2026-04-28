ANSES: cuándo cobran los jubilados, pensionados, AUH y AUE en mayo 2026

Haber base: $393.250,17

Bono de refuerzo: $70.000

Total a cobrar: $463.250,17

Jubilación máxima

Haber actualizado: $2.646.201,22

PNC para madres de siete hijos

Haber base: $393.250,17

Bono: $70.000

Total: $463.250,17

PUAM

Haber base: $314.600,12

Bono: $70.000

Total: $384.600,12

PNC por invalidez o vejez

Haber base: $275.275,12

Bono: $70.000

Total: $345.275,12

ANSES_Desempleo

Cómo se paga el bono de $70.000

El refuerzo se deposita completo para quienes cobran la jubilación mínima. En cambio, para haberes superiores se liquida de manera proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Esto significa que quienes superan el haber mínimo podrían cobrar un monto menor de bono, según el ingreso mensual que perciban.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Asignación Universal por Embarazo (AUE)