ANSES: cuándo cobran los jubilados, pensionados, AUH y AUE en mayo 2026

- Haber base: $393.250,17
- Bono de refuerzo: $70.000
- Total a cobrar: $463.250,17
Jubilación máxima
- Haber actualizado: $2.646.201,22
PNC para madres de siete hijos
- Haber base: $393.250,17
- Bono: $70.000
- Total: $463.250,17
PUAM
- Haber base: $314.600,12
- Bono: $70.000
- Total: $384.600,12
PNC por invalidez o vejez
- Haber base: $275.275,12
- Bono: $70.000
- Total: $345.275,12
Cómo se paga el bono de $70.000
El refuerzo se deposita completo para quienes cobran la jubilación mínima. En cambio, para haberes superiores se liquida de manera proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.
Esto significa que quienes superan el haber mínimo podrían cobrar un monto menor de bono, según el ingreso mensual que perciban.
Calendario de pagos ANSES mayo 2026
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo