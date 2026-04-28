De cara al calendario de pagos de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que un grupo de beneficiarios podrá recibir un ingreso extraordinario superior a $630.000 por única vez.
ANSES confirmó un pago extraordinario superior a $633.000 para un grupo de beneficiarios en mayo 2026. El monto surge de combinar una asignación única, la AUH y otros extras habilitados este mes. Los detalles.
Bono récord de ANSES en mayo: quiénes reciben más de $633.000
De cara al calendario de pagos de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que un grupo de beneficiarios podrá recibir un ingreso extraordinario superior a $630.000 por única vez.
Se trata de una combinación de prestaciones que incluye la Asignación por Adopción, la AUH actualizada y el cobro del 20% retenido de la Libreta AUH, lo que permite alcanzar una suma récord para determinadas familias.
Además, ANSES confirmó un aumento del 3,4% para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, en línea con la fórmula de movilidad vigente.
El bono extraordinario corresponde a titulares que accedan a la Asignación Familiar por Adopción, una ayuda económica de pago único destinada a familias que concretaron legalmente una adopción.
Con la actualización de mayo, este beneficio pasará a ser de:
A ese monto se le puede sumar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el pago pendiente de la Libreta AUH.
Las familias que cobren las tres prestaciones podrán alcanzar este total:
Total a cobrar en mayo: $633.678
Este monto corresponde a familias con un hijo que además hayan presentado correctamente la Libreta AUH para liberar el 20% retenido.
ANSES informó que pueden solicitar este beneficio:
El trámite puede hacerse presencial o digitalmente.
De forma presencial:
Para cobrar el 20% retenido, es obligatorio presentar la Libreta AUH. El trámite se puede hacer online: