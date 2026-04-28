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Bono récord de ANSES en mayo: quiénes reciben más de $633.000

ANSES confirmó un pago extraordinario superior a $633.000 para un grupo de beneficiarios en mayo 2026. El monto surge de combinar una asignación única, la AUH y otros extras habilitados este mes. Los detalles.

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Se trata de una combinación de prestaciones que incluye la Asignación por Adopción, la AUH actualizada y el cobro del 20% retenido de la Libreta AUH, lo que permite alcanzar una suma récord para determinadas familias.

Además, ANSES confirmó un aumento del 3,4% para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, en línea con la fórmula de movilidad vigente.

ANSES paga más de $630.000 en mayo: quiénes lo cobran

El bono extraordinario corresponde a titulares que accedan a la Asignación Familiar por Adopción, una ayuda económica de pago único destinada a familias que concretaron legalmente una adopción.

Con la actualización de mayo, este beneficio pasará a ser de:

  • $492.366 por adopción.

A ese monto se le puede sumar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el pago pendiente de la Libreta AUH.

Cómo se llega a los $633.678

Las familias que cobren las tres prestaciones podrán alcanzar este total:

  • Asignación por Adopción: $492.366
  • AUH total por hijo: $141.312

Total a cobrar en mayo: $633.678

Este monto corresponde a familias con un hijo que además hayan presentado correctamente la Libreta AUH para liberar el 20% retenido.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Adopción

ANSES informó que pueden solicitar este beneficio:

  • Trabajadores en relación de dependencia
  • Monotributistas
  • Titulares del Fondo de Desempleo
  • Beneficiarios de Pensión No Contributiva por invalidez
  • Jubilados y pensionados del SIPA
  • Titulares de AUH y/o Asignación por Embarazo
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Cómo tramitar la Asignación por Adopción

El trámite puede hacerse presencial o digitalmente.

De forma presencial:

  • Reunir la documentación requerida.
  • Solicitar turno en ANSES.
  • Presentarse en la oficina asignada.
  • Seguir el estado del trámite.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH

Para cobrar el 20% retenido, es obligatorio presentar la Libreta AUH. El trámite se puede hacer online:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir a la sección Hijos y seleccionar Libreta AUH.
  • Verificar datos pendientes.
  • Descargar e imprimir el formulario.
  • Llevarlo a la escuela o centro de salud para completar la certificación.
  • Sacar una foto nítida del documento.
  • Volver a Mi ANSES y cargar la imagen.

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