Bono récord de ANSES en mayo: quiénes reciben más de $633.000

Con la actualización de mayo, este beneficio pasará a ser de:

$492.366 por adopción.

A ese monto se le puede sumar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el pago pendiente de la Libreta AUH.

Cómo se llega a los $633.678

Las familias que cobren las tres prestaciones podrán alcanzar este total:

Asignación por Adopción: $492.366

AUH total por hijo: $141.312

Total a cobrar en mayo: $633.678

Este monto corresponde a familias con un hijo que además hayan presentado correctamente la Libreta AUH para liberar el 20% retenido.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Adopción

ANSES informó que pueden solicitar este beneficio:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Titulares del Fondo de Desempleo

Beneficiarios de Pensión No Contributiva por invalidez

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de AUH y/o Asignación por Embarazo

Bono jubilados anses abrol 2026 JUBILADOS de ANSES tienen habilitado los descuentos: de qué se trata la medida

Cómo tramitar la Asignación por Adopción

El trámite puede hacerse presencial o digitalmente.

De forma presencial:

Reunir la documentación requerida.

Solicitar turno en ANSES.

Presentarse en la oficina asignada.

Seguir el estado del trámite.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH

Para cobrar el 20% retenido, es obligatorio presentar la Libreta AUH. El trámite se puede hacer online: