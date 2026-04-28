ANSES cambia las condiciones para cobrar asignaciones: quiénes pueden perder la AUH y el SUAF en mayo 2026

Esto significa que si el ingreso total del hogar supera ese monto, se pierde el derecho a seguir cobrando la AUH.

Quiénes dejan de cobrar SUAF

Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también se actualizaron los topes máximos.

Para mantener el cobro, los ingresos no deben superar:

$2.801.551 por progenitor

$5.603.101 por grupo familiar

Si uno de los integrantes supera el tope individual o el hogar excede el límite general, la asignación puede ser suspendida.

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Cuánto paga SUAF en mayo 2026 para trabajadores registrados

Los trabajadores en relación de dependencia cobrarán según el rango de ingresos del grupo familiar.

Montos por hijo

Ingresos hasta $1.093.851 : $70.651

: Entre $1.093.851,01 y $1.604.239 : $47.657

: Entre $1.604.239,01 y $1.852.148 : $28.825

: Entre $1.852.148,01 y $5.792.487: $14.872

En zonas diferenciales del país los montos pueden ser superiores.

SUAF para monotributistas: cuánto cobro

Los monotributistas también perciben asignaciones familiares según la categoría fiscal.

Asignación por hijo

Categoría A: $70.651

Categoría B: $47.657

Categoría C: $28.825

Categorías D a H: $14.872

Hijo con discapacidad

Categoría A: $230.032

Categoría B: $162.733

Categoría C: $102.705

Categorías D en adelante: $102.705

Ayuda Escolar Anual

Para todas las categorías alcanzadas, la Ayuda Escolar Anual continuará en $57.554.

Asignaciones de Pago Único en mayo

Además del pago mensual, ANSES liquida beneficios especiales que también fueron actualizados.

Nuevos valores confirmados

Nacimiento: $492.366

$492.366 Adopción: $492.366

$492.366 Matrimonio: $123.306

$123.306 Maternidad: equivalente al sueldo bruto, sin tope de ingresos

Cuándo se cobra AUH y SUAF en mayo 2026

El calendario de pagos para mayo quedó organizado según terminación de DNI:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Cómo saber si me corresponde seguir cobrando

Quienes trabajen en relación de dependencia, sean monotributistas o cobren Prestación por Desempleo pueden verificar si mantienen el beneficio ingresando a:

Mi ANSES

App Mi ANSES

www.anses.gob.ar

Solo se necesita CUIL y Clave de la Seguridad Social.