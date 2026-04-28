ANSES cambia las condiciones para cobrar asignaciones: quiénes pueden perder la AUH y el SUAF en mayo 2026

Esto significa que si el ingreso total del hogar supera ese monto, se pierde el derecho a seguir cobrando la AUH.
Quiénes dejan de cobrar SUAF
Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también se actualizaron los topes máximos.
Para mantener el cobro, los ingresos no deben superar:
- $2.801.551 por progenitor
- $5.603.101 por grupo familiar
Si uno de los integrantes supera el tope individual o el hogar excede el límite general, la asignación puede ser suspendida.
Cuánto paga SUAF en mayo 2026 para trabajadores registrados
Los trabajadores en relación de dependencia cobrarán según el rango de ingresos del grupo familiar.
Montos por hijo
- Ingresos hasta $1.093.851: $70.651
- Entre $1.093.851,01 y $1.604.239: $47.657
- Entre $1.604.239,01 y $1.852.148: $28.825
- Entre $1.852.148,01 y $5.792.487: $14.872
En zonas diferenciales del país los montos pueden ser superiores.
SUAF para monotributistas: cuánto cobro
Los monotributistas también perciben asignaciones familiares según la categoría fiscal.
Asignación por hijo
- Categoría A: $70.651
- Categoría B: $47.657
- Categoría C: $28.825
- Categorías D a H: $14.872
Hijo con discapacidad
- Categoría A: $230.032
- Categoría B: $162.733
- Categoría C: $102.705
- Categorías D en adelante: $102.705
Ayuda Escolar Anual
Para todas las categorías alcanzadas, la Ayuda Escolar Anual continuará en $57.554.
Asignaciones de Pago Único en mayo
Además del pago mensual, ANSES liquida beneficios especiales que también fueron actualizados.
Nuevos valores confirmados
- Nacimiento: $492.366
- Adopción: $492.366
- Matrimonio: $123.306
- Maternidad: equivalente al sueldo bruto, sin tope de ingresos
Cuándo se cobra AUH y SUAF en mayo 2026
El calendario de pagos para mayo quedó organizado según terminación de DNI:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Cómo saber si me corresponde seguir cobrando
Quienes trabajen en relación de dependencia, sean monotributistas o cobren Prestación por Desempleo pueden verificar si mantienen el beneficio ingresando a:
- Mi ANSES
- App Mi ANSES
- www.anses.gob.ar
Solo se necesita CUIL y Clave de la Seguridad Social.