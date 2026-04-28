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ANSES cambia las condiciones para cobrar asignaciones: quiénes pueden perder la AUH y el SUAF en mayo 2026

ANSES actualizó los topes de ingresos para cobrar AUH y SUAF en mayo 2026. Las familias que superen los nuevos límites podrían perder el beneficio este mes.

ANSES cambia las condiciones para cobrar asignaciones: quiénes pueden perder la AUH y el SUAF en mayo 2026

ANSES cambia las condiciones para cobrar asignaciones: quiénes pueden perder la AUH y el SUAF en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los topes de ingresos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), una medida que modifica las condiciones para seguir cobrando estos beneficios durante mayo de 2026.

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Con los nuevos valores, algunas familias podrían quedar excluidas del sistema si superan los límites establecidos por el Ministerio de Capital Humano y el organismo previsional.

La decisión impacta especialmente en trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de prestaciones sociales que reciben asignaciones mensuales por hijos.

Quiénes dejan de cobrar la AUH en mayo 2026

En el caso de la Asignación Universal por Hijo, ANSES informó que dejarán de percibir el beneficio aquellas familias cuyos ingresos del grupo familiar superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que actualmente se ubica en $357.800.

Esto significa que si el ingreso total del hogar supera ese monto, se pierde el derecho a seguir cobrando la AUH.

Quiénes dejan de cobrar SUAF

Para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) también se actualizaron los topes máximos.

Para mantener el cobro, los ingresos no deben superar:

  • $2.801.551 por progenitor
  • $5.603.101 por grupo familiar

Si uno de los integrantes supera el tope individual o el hogar excede el límite general, la asignación puede ser suspendida.

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Cuánto paga SUAF en mayo 2026 para trabajadores registrados

Los trabajadores en relación de dependencia cobrarán según el rango de ingresos del grupo familiar.

Montos por hijo

  • Ingresos hasta $1.093.851: $70.651
  • Entre $1.093.851,01 y $1.604.239: $47.657
  • Entre $1.604.239,01 y $1.852.148: $28.825
  • Entre $1.852.148,01 y $5.792.487: $14.872

En zonas diferenciales del país los montos pueden ser superiores.

SUAF para monotributistas: cuánto cobro

Los monotributistas también perciben asignaciones familiares según la categoría fiscal.

Asignación por hijo

  • Categoría A: $70.651
  • Categoría B: $47.657
  • Categoría C: $28.825
  • Categorías D a H: $14.872

Hijo con discapacidad

  • Categoría A: $230.032
  • Categoría B: $162.733
  • Categoría C: $102.705
  • Categorías D en adelante: $102.705

Ayuda Escolar Anual

Para todas las categorías alcanzadas, la Ayuda Escolar Anual continuará en $57.554.

Asignaciones de Pago Único en mayo

Además del pago mensual, ANSES liquida beneficios especiales que también fueron actualizados.

Nuevos valores confirmados

  • Nacimiento: $492.366
  • Adopción: $492.366
  • Matrimonio: $123.306
  • Maternidad: equivalente al sueldo bruto, sin tope de ingresos

Cuándo se cobra AUH y SUAF en mayo 2026

El calendario de pagos para mayo quedó organizado según terminación de DNI:

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Cómo saber si me corresponde seguir cobrando

Quienes trabajen en relación de dependencia, sean monotributistas o cobren Prestación por Desempleo pueden verificar si mantienen el beneficio ingresando a:

  • Mi ANSES
  • App Mi ANSES
  • www.anses.gob.ar

Solo se necesita CUIL y Clave de la Seguridad Social.

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