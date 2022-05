Aberrante: una familia corrió una maratón de 42km con su hijo de 6 años y debió intervenir Protección Infantil

Las redes sociales estallaron con reproches dirigidos hacia los padres, Ben y Kami Crawford e incluso los servicios de protección infantil visitaron a la familia para realizar una investigación por lo sucedido.

La explicación en redes de la familia Crawford

El 1 de mayo, nuestra familia de 8 personas terminó un maratón de 26,2 millas (42,195 kilómetros). Este es el primer maratón que toda nuestra familia ha corrido junta. Nuestros 5 hijos mayores esperaron más de una hora en la milla 25 y después de 8 horas y 35 minutos todos cruzamos la línea de meta juntos. Después de 2 días celebrando con amigos, la forma en que pasamos el día ha llamado mucho la atención de algunos que nos acusan de ser irresponsables e incluso abusivos. Con ese fin, me gustaría exponer algunos hechos para la conversación pública.

1. Nunca hemos obligado a ninguno de nuestros hijos a correr un maratón y ni siquiera podemos imaginar que eso sea factible en la práctica o emocionalmente. Hemos dado a todos nuestros niños la opción para cada carrera. El año pasado dos niños corrieron sin nosotros. En 9 años hemos recibido un total de 53 medallas, en su mayoría para los niños. Este año, después de rogar por unirse a nosotros, permitimos que nuestro hijo de 6 años entrenara y lo intentara. Ambos padres le dimos una probabilidad de 50/50 de completarlo y estábamos listos para desconectarlo en cualquier momento si lo solicitaba o si veíamos en riesgo su seguridad. Le preguntamos en numerosas ocasiones si quería parar y tuvo MUY claro que su preferencia era continuar. No vimos ninguna señal de agotamiento por calor o deshidratación y honramos su pedido de continuar.

2. Sí hubo lágrimas. Tuvo una caída y cada miembro de nuestra familia ha llorado durante los maratones. Estas experiencias fueron muy limitadas en comparación con lo que se ha informado y, a pesar de la increíble dificultad física y emocional de correr un maratón, la cantidad de su llanto es comparable a lo que hubiéramos experimentado si nos hubiéramos quedado en casa un domingo por la mañana. Muchas personas informan incorrectamente que la gente lo vio llorar “en su totalidad” o “la mayoría” de la carrera y que hay numerosos testigos. Con nuestro tiempo de finalización, esto es imposible ya que terminamos las últimas 5 millas predominantemente solos y la experiencia de la mayoría de las personas con nosotros fue en un tiempo de 30 segundos. Quienes hacen estas afirmaciones seguras y absolutas no tienen ninguna prueba.

3. Para aquellos que afirman que obligamos a nuestros hijos a correr por los clics o el dinero, estas afirmaciones no tienen fundamento. Hemos estado publicando antes de los clics y nuestros videos generan un promedio de USD 10 - USD 30 por día. Apenas paga el equipo. Hacemos todo lo posible para priorizar la salud y la experiencia del día de nuestros hijos en lugar de compartirla con cualquier otra persona. Comunicar estas historias es un proyecto apasionante que hacemos con la cooperación y el permiso de nuestros niños.

4. Finalmente, ninguna publicación pretende capturar el alcance completo de nuestros métodos de crianza o lo que sucedió el día del maratón. Capturan un momento o sentimiento. No puedes sobornar a un niño para que entrene cientos de horas y corra 26 millas bajo el calor por una lata de pringles. Si no puedes ver esto, eres perezoso o no escuchas. Tenemos cientos de horas de video que detallan el proceso que usamos para ejecutar y está tan lejos de la coerción o la fuerza como parece. Sí, la negociación y la incentivación son métodos de crianza que usamos, pero se usan con moderación y con cuidado.Nuestros métodos de crianza no son convencionales, pero no creemos que las acusaciones o los argumentos con hechos incorrectos sean útiles.