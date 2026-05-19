El polémico gesto de Diego Brancatelli cuando su mujer perdió en los Martín Fierro 2026.

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Alejandro Guatti fue reconocido como mejor cronista en los Martín Fierro 2026

El periodista Alejandro Guatti fue galardonado como mejor cronista en los Martín Fierro 2026 por su labor en Intrusos (América TV).

“Acá nadie llega solo, hay mucha gente atrás. Nosotros trabajamos con nuestros maridos camarógrafos que nos escuchan y aprendemos mucho de ellos. Gracias al directorio de América por confiar en mí, gracias a la producción de Intrusos, a los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, gracias a Jorge Rial, a Mauro Viale y a los que me abrieron las primeras puertas”, manifestó el cronista en el escenario del hotel Hilton de Buenos Aires.