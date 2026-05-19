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ENORME REVUELO

El polémico gesto de Diego Brancatelli cuando su mujer perdió en los Martín Fierro 2026

Diego Brancatelli se robó todas las miradas con su reacción cuando su mujer, Cecilia Insinga, perdió en la categoría mejor movilero en los Martín Fierro 2026.

19 may 2026, 00:16
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El polémico gesto de Diego Brancatelli cuando su mujer perdió en los Martín Fierro 2026.
El polémico gesto de Diego Brancatelli cuando su mujer perdió en los Martín Fierro 2026.

El polémico gesto de Diego Brancatelli cuando su mujer perdió en los Martín Fierro 2026.

La entrega de los Premios Martín Fierro 2026 dejó un momento que no pasó desapercibido en las redes sociales. Cuando se anunció al ganador de la categoría Mejor Movilero, el nombre de Cecilia Insinga, mujer de Diego Brancatelli, no fue el elegido. El galardón se lo llevó Alejandro Guatti, cronista de Intrusos (América TV).

La cámara captó la reacción de Brancatelli en el momento del anuncio y lo que mostró su cara generó inmediato revuelo en redes. El periodista no pudo disimular su indignación: el gesto de malestar fue tan evidente que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, con usuarios compartiendo el clip y sumando todo tipo de reacciones.

No es la primera vez que Brancatelli protagoniza un momento polémico en este tipo de ceremonias. Su personalidad encendida y su escasa capacidad para ocultar lo que siente lo convirtieron esta vez en trending topic, opacando incluso el festejo del ganador.

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Alejandro Guatti fue reconocido como mejor cronista en los Martín Fierro 2026

El periodista Alejandro Guatti fue galardonado como mejor cronista en los Martín Fierro 2026 por su labor en Intrusos (América TV).

“Acá nadie llega solo, hay mucha gente atrás. Nosotros trabajamos con nuestros maridos camarógrafos que nos escuchan y aprendemos mucho de ellos. Gracias al directorio de América por confiar en mí, gracias a la producción de Intrusos, a los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, gracias a Jorge Rial, a Mauro Viale y a los que me abrieron las primeras puertas”, manifestó el cronista en el escenario del hotel Hilton de Buenos Aires.

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