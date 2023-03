¡Caos en el PSG!: se filtró quién será el reemplazante de Christophe Galtier

Christophe Galtier tiene los días contados en el PSG

Messi eliminado con el PSG.jfif Lionel Messi también tendría los días contados en el PSG. (Foto: AFP)

"Todos están realmente decepcionados, teníamos muchas esperanzas en el partido de vuelta. Es demasiado pronto para hablar de mi futuro. Depende de mi dirección deportiva, de mi presidente. Mantengo el rumbo y me mantengo concentrado en el final de la temporada con mucha energía y determinación", dijo Galtier sobre su continuidad como DT del equipo de Lionel Messi y compañía tras la eliminación en octavos ante Bayern Munich.

Según cuentan desde Europa, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, tiene previsto para este jueves una reunión clave para analizar la situación creada tras la pronta eliminación. Allí, los altos cargos de la institución podrían resolver el despido de Christophe Galtier.

El técnico que es candidato a dirigir PSG

Messi Mbappé.jfif Messi - Mbappé, una delantera que no terminó de triunfar en el PSG.

Quien figura en la primera posición de los favoritos es el alemán Thomas Tuchel, actualmente sin equipo tras su salida del Chelsea, que lo destituyó de su cargo en septiembre del 2022.

Tuchel ya sabe lo que es ser entrenador del PSG: tuvo un ciclo entre mediados del 2018 y diciembre de 2020, cuando fue echado con el equipo que se ubicaba tercero en la Ligue 1 y clasificado para los octavos de la Champions.

Con él como director técnico, París Saint-Germain disputó la final de la Champions League en la temporada 2019/20, la primera de su historia. Fue derrota 1-0 ante Bayern Munich. Al año siguiente, Tuchel ganó la Orejona siendo DT del Chelsea, al derrotar al Manchester City en el partido definitorio.

Tuchel DT.jfif Tuchel ya ganó la Champions League con el Chelsea. (Foto: AFP)

Tras la eliminación del PSG en la Champions League, ¿en qué equipo jugará Lionel Messi?

Barcelona está cada vez más expectante sobre el futuro de Lionel Messi y él no descarta volver a vestir la camiseta del club que defendió durante casi toda su carrera como profesional y donde se convirtió en la leyenda del fútbol mundial.

Jorge Messi, su padre y representante, estuvo en la ciudad recientemente, una situación que generó muchísimo revuelo.

Joan Laporta, presidente de la institución, confirmó el contacto con el papá del astro argentino.

"Hablamos del Mundial y de un partido homenaje a Leo. Me alegro por él”, se limitó a declarar en una entrevista con el periodista Fabrizio Romano. Y concluyó: "Él está en el PSG ahora, así que no quiero hablar sobre si podría volver o no".