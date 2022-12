¿Celoso? La dura crítica del chileno Arturo Vidal a la selección Argentina

VidalBoca.webp

Por otro lado, Vidal dejó en claro que, pese a sus 35 años, aún no piensa en alejarse de La Roja. "La historia del posible retiro de la selección fue un juego, porque creo que últimamente a la selección se le ha perdido un poco el respeto y el cariño. Las críticas han sido muy fuertes pese a que se está probando", expresó luego de lanzar una consulta en su cuenta de Instagram sobre si debía dejar su selección o no.

"Por eso me dieron ganas de subirlo en ese momento para hacer un poquito de movimiento. Pero no, nunca me voy a retirar de la selección", agregó.

De todos modos, pensando en un futuro algo más lejano, adelantó qué le gustaría hacer una vez retirado del fútbol: "Apunto a ser técnico de la selección chilena. Quiero terminar mi curso, sacar mi carnet de técnico y en el futuro ser entrenador de la selección. Poder entregar lo que sé y lo que me han entregado todos los entrenadores que he tenido".