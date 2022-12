Con altura y "a los besos": Louis Van Gaal le respondió a Ángel di María tras tildarlo como el peor técnico de su carrera

Entonces, recurrió a una humorada y para ello buscó la complicidad del delantero Memphis Depay. "Acá tengo a Memphis, que tampoco jugaba conmigo en Manchester United, y ahora nos besamos en la boca. Ahora tomo decisiones, puede que no gusten las cosas. Y desafortunadamente no me deja que lo bese en la boca", dijo Van Gaal, desatando algunas carcajadas durante la conferencia.

El futbolista le siguió el juego y afirmó que Van Gaal es "un entrenador maravilloso, exigente y con una personalidad muy fuerte".

Louis Van Gaal y Angel Di Maria 02.png

La trastienda del enojo de Ángel Di María con el DT neerlandés

El Fideo es una estrella con una gran carrera futbolística. Sin embargo, su paso por el Manchester United de Van Gaal no fue bueno y solo jugó una temporada de los 5 años que había firmado.

Al ser consultado en ESPN Redes por su experiencia en los Diablos Rojos, el zurdo rosarino no tuvo rodeos y dijo: “En Manchester arranqué muy bien los primeros dos meses. Después tuve una pelea, y cuando te peleás, las cosas ya no salen de la misma manera, no es la misma la relación y el técnico decide si jugás o no. Y al no jugar, te mata también”.

La repregunta fue por las razones que desembocaron en dicha discusión, y recordó: “Había muchos momentos en los que perdía pelotas y eran cosas que me mostraba. En todo momento me mostraba lo negativo, las cosas malas, y todo eso me iba tirando para atrás. Hasta que llegó un día que me peleé, que le dije que no quería verlas más, que estaba haciendo las cosas bien, que por qué no me mostraba las cosas buenas. No le gustó cómo se lo dije y a partir de ahí empezó el problema”.

van gaal.jpg

La espina que se quiere sacar Louis Van Gaal

En 2014, la Selección Argentina de Alejandro Sabella le ganó por penales a Holanda y se ganó el pase a la final del Mundial de Brasil. La herida aún le duele a Van Gaal, que en aquel momento también dirigía a los neerlandeses y reconoció: "Tengo muchas ganas de quitarme este sabor agridulce desde 2014 en el partido de mañana".

"Argentina, desde mi punto de vista, es uno de los líderes a nivel mundial, con jugadores de referencia. El verdadero Mundial empieza mañana para nosotros. No les quiero restar importancia a los partidos previos. Pero Argentina y Brasil son selecciones de un calibre muy distinto a los que enfrentamos anteriormente", analizó en conferencia de prensa.

Respecto a la fuerte presencia argentina que hay en Qatar y la presión que genera, el DT se mostró seguro: "Mis jugadores son suficientemente profesionales para lidiar con este entorno. Estamos hablando de 40 mil argentinos en las tribunas contra mil de los nuestros. Creo que es un número mayor que en partidos anteriores, y eso me alegra".