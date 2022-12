Además, Álvarez declaró: "Siempre en la Selección, en las últimas convocatorias me tocó tener más minutos, he ido de menos a más, como me tocó hacerlo en River y ahora en el Manchester City. En un torneo tan importante, que son todos partidos, hay que ser eficientes como equipo y traté de prepararme física y mentalmente para aprovechar cuando me toque el momento y ayudar al máximo a mis compañeros".

Julián Álvarez palpitó los cuartos de final ante Países Bajos

"Fue importante tener algunos días para recuperar y para pensar en el partido que viene, que es muy importante. Tienen grandes jugadores y un gran equipo. Son fuertes. Con nuestras armas y haciendo lo que venimos haciendo, creemos que podemos hacer un gran partido para pasar de fase", declaró Julián Álvarez.

"Queremos lograr todo, pero es paso a paso. Estar entre los cuatro mejores sería importante para nosotros como grupo y para el país una alegría increíble. A la gente le pedimos que siga creyendo, confiando en nosotros, apoyando, se siente el cariño. Nosotros vamos a dejar todo en la cancha para darles una alegría a todos", añadió el futbolista.