Néstor Ortigoza fue denunciado por haber amenazado a Mauricio Argañaras, de 43 años, quien en 2015 era empleado de San Lorenzo.

En un audio de julio de 2015, se lo escucha al futbolista decir: “Yo un gil no soy. A mí me traés la plata como sea. Y vos sabés que conozco tu casa; ya hoy te caí. La próxima vez va a haber cachengue. Vos te confundiste (...). Conmigo no jugás; me quisiste cagar a mí, te salió mal la jugada. ¿Así que está asustada tu familia?...”.