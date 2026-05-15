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Cinzia y Danelik fueron con todo contra Eduardo en la cena de Gran Hermano: "Estás haciendo el ridículo"

En la cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada, Cinzia y Danelik enfrentaron a Eduardo en un cruce intenso que encendió la tensión en la casa.

15 may 2026, 00:25
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cinzia, eduardo y danelik
cinzia, eduardo y danelik

En la cena de nominados de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la tensión volvió a estallar y tuvo como protagonistas a Cinzia, Danelik y Eduardo. Lo que comenzó como un intercambio de palabras se transformó en un cruce cargado de reproches y acusaciones.

"¿Sabes qué? No sé si quiero que te vayas o que te quedes, prefiero que te quedes y ver cómo haces el ridículo o que te vayas, la verdad, porque afuera no es la muerte. ¿Te cuento? Creo que afuera estarías más tranquilo que acá porque acá estás haciendo el ridículo", lanzó Cinzia con dureza.

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Eduardo respondió con ironía: "Sí, seguro, seguro". Pero lejos de calmarse, Cinzia redobló la apuesta: "Ojalá te quedes porque disfruto del cringe, es mi humor favorito".

El intercambio siguió subiendo de tono. Eduardo intentó poner un límite: " No voy a seguir hablando porque sé que estás nerviosa y tengo corazón". Sin embargo, Cinzia no se quedó atrás: "No tienes, porque fui a hablar contigo". A lo que Eduardo retrucó: "Mentira".

En ese momento, Danelik tomó la palabra y lo enfrentó directamente: "Te pregunto, ¿vos tenés corazón?". Eduardo respondió: "Sí". Pero la jugadora fue más allá: "Entonces teniendo corazón ¿te parece justo jurar por tu hijo un montón de mentiras?".

Eduardo, desconcertado, preguntó: "¿Cuáles?". Y Danelik no dudó: "Un montón de mentiras. Todas las mentiras que Emanuel dijo. Lo dijo Emanuel, que vos jugabas que siempre que jurabas por tu hijo, mentías".

El cierre del cruce lo marcó Danelik con una frase contundente: "¿Eso es tener corazón?".

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Cuál fue el polémico comentario que hizo Eduardo y que desató un brutal cruce con Juanicar en Gran Hermano

En Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) la tensión se desató justo antes de la doble eliminación que dejó afuera a Grecia Colmenares y Lolo Poggio. El ambiente se volvió pesado y un fuerte enfrentamiento entre Eduardo y Juanicar encendió la casa.

Todo comenzó cuando Juanicar lanzó: "Manotazo de ahogado". La respuesta de Eduardo fue inmediata y cortante: "Ojalá que me vaya, pero nunca rata inmunda".

El cruce siguió escalando. “Salí, después te hacés el bueno”, retrucó Eduardo, mientras Juanicar ya estaba fuera de sí. Entre insultos y acusaciones de “payasos”, la discusión se desbordó y Colmenares intentó intervenir para poner un freno.

Lejos de calmarse, Eduardo insistió: "Después le agarra un ataque de pánico". Esa frase desató la furia de Juanicar: "¿Qué te metés ahí?". Y continuó, cada vez más alterado: "¿Qué te pasa con los ataques? ¿Qué tiene que ver los ataques de pánico con esto?".

En ese momento, Manu se sumó a la discusión y apuntó contra Eduardo: "Sos un papelón". Con bronca acumulada, agregó: "Sacaba la moral el juego y ahora habla de la moral. Sos un papelón, eh, boludo".

Lolo también intervino y marcó un límite claro: "Pero, hablar de ataques de pánico me parece un golpe bajo".

El cierre del enfrentamiento lo puso Juani, que disparó sin filtro: "Anda con Sol, anda con Ema, arrastrate. Pensé que eras un buen tipo y no lo sos".

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