Una nena de 12 años quedó internada por consumir drogas y alcohol: el terrible hallazgo de los investigadores

Los análisis toxicológicos realizados posteriormente confirmaron que la menor tenía cocaína, marihuana y alcohol en el organismo.

La fiscal Agustina Olguín explicó que, en un primer momento, la niña se negó a ser revisada por los médicos. Más tarde, una evaluación realizada por Policía Científica no encontró signos visibles de abuso sexual ni lesiones físicas compatibles con un ataque.

La Comisaría Primera de Bahía Blanca La Comisaría Primera de Bahía Blanca.

Además, ni los médicos ni los familiares indicaron que la menor hubiera relatado una situación de abuso. Aun así, la fiscal ordenó nuevas pericias médicas y psicológicas y consideró clave la declaración que la niña brindará próximamente en Cámara Gesell.

La nueva denuncia que agravó el caso

El caso dio un giro todavía más inquietante este miércoles, cuando la directora de la escuela especial a la que asiste el hermano menor de la niña realizó una denuncia ante la comisaría Primera de Bahía Blanca.

Según informó la institución, dentro de la vianda del nene de 7 años encontraron una cuchara con restos de un polvo blanco. Las pericias posteriores confirmaron que se trataba de cocaína.

A partir de ese hallazgo, se iniciaron nuevas actuaciones judiciales y toda la información fue remitida a la fiscalía. En paralelo, el fiscal Mauricio Del Cero investiga cómo llegaron las drogas al entorno familiar y si existieron situaciones de vulnerabilidad o exposición indebida de los menores.

fiscal Bahia Blanca La fiscal Agustina Olguín investiga si la pequeña fue víctima de abuso.(Foto: La Nueva)

El contexto familiar bajo investigación

Según trascendió durante la investigación, la niña vive actualmente con su abuela materna. Sus padres están separados y, de acuerdo con la versión de la madre, aquella noche la menor debía quedarse en la casa de su padre, quien salió recientemente de prisión.

“Supuestamente estaban compartiendo una cena, pero no tenemos otra información del contexto de la reunión”, explicó la fiscal Olguín.

Hasta el momento no hay detenidos ni imputados formales, aunque las autoridades judiciales continúan trabajando para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.