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Una nena de 12 años quedó internada por consumir drogas y alcohol: el terrible hallazgo de los investigadores

Además, la maestra de su hermano descubrió restos de cocaína en una vianda y lo reportó a la policía. La menor fue hospitalizada tras sufrir una convulsión.

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Una nena de 12 años fue internada porque estaba intoxicada con drogas y alcohol. (Foto: Facebook Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero)

Una nena de 12 años fue internada porque estaba intoxicada con drogas y alcohol. (Foto: Facebook Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero)

Una nena de 12 años continúa internada en el Hospital Municipal de Bahía Blanca tras sufrir una convulsión asociada al consumo de cocaína, marihuana y alcohol. El caso generó una profunda conmoción y derivó en dos investigaciones judiciales que ahora sumaron un dato aún más alarmante: encontraron restos de cocaína en la vianda de su hermano de 7 años.

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El episodio comenzó durante la madrugada del domingo, cuando un llamado al 911 alertó sobre una menor que estaba convulsionando en una vivienda del macrocentro bahiense.

Al llegar al lugar, el personal médico encontró a la niña acompañada por sus hermanas menores, sus padres y otros dos adultos. Debido a la gravedad del cuadro, los paramédicos decidieron trasladarla de inmediato al hospital.

Durante el traslado en ambulancia, una enfermera detectó que la niña llevaba dinero escondido entre sus prendas. Ese hallazgo encendió las alarmas y motivó la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación Judicial N°3, especializada en delitos sexuales.

Los análisis toxicológicos realizados posteriormente confirmaron que la menor tenía cocaína, marihuana y alcohol en el organismo.

La fiscal Agustina Olguín explicó que, en un primer momento, la niña se negó a ser revisada por los médicos. Más tarde, una evaluación realizada por Policía Científica no encontró signos visibles de abuso sexual ni lesiones físicas compatibles con un ataque.

La Comisaría Primera de Bahía Blanca
La Comisaría Primera de Bahía Blanca.

La Comisaría Primera de Bahía Blanca.

Además, ni los médicos ni los familiares indicaron que la menor hubiera relatado una situación de abuso. Aun así, la fiscal ordenó nuevas pericias médicas y psicológicas y consideró clave la declaración que la niña brindará próximamente en Cámara Gesell.

La nueva denuncia que agravó el caso

El caso dio un giro todavía más inquietante este miércoles, cuando la directora de la escuela especial a la que asiste el hermano menor de la niña realizó una denuncia ante la comisaría Primera de Bahía Blanca.

Según informó la institución, dentro de la vianda del nene de 7 años encontraron una cuchara con restos de un polvo blanco. Las pericias posteriores confirmaron que se trataba de cocaína.

A partir de ese hallazgo, se iniciaron nuevas actuaciones judiciales y toda la información fue remitida a la fiscalía. En paralelo, el fiscal Mauricio Del Cero investiga cómo llegaron las drogas al entorno familiar y si existieron situaciones de vulnerabilidad o exposición indebida de los menores.

fiscal Bahia Blanca
La fiscal Agustina Olguín investiga si la pequeña fue víctima de abuso.(Foto: La Nueva)

La fiscal Agustina Olguín investiga si la pequeña fue víctima de abuso.(Foto: La Nueva)

El contexto familiar bajo investigación

Según trascendió durante la investigación, la niña vive actualmente con su abuela materna. Sus padres están separados y, de acuerdo con la versión de la madre, aquella noche la menor debía quedarse en la casa de su padre, quien salió recientemente de prisión.

Supuestamente estaban compartiendo una cena, pero no tenemos otra información del contexto de la reunión”, explicó la fiscal Olguín.

Hasta el momento no hay detenidos ni imputados formales, aunque las autoridades judiciales continúan trabajando para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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