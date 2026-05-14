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Se filtraron los nombres que Telefe quiere para la nueva temporada de MasterChef Celebrity

Telefe prepara una nueva temporada de MasterChef Celebrity y en LAM revelaron que ya hay figuras en carpeta para sumarse al exitoso reality de cocina.

14 may 2026, 22:53
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En LAM (América TV), Pilar Smith reveló los nombres que Telefe tiene en carpeta para la próxima temporada de MasterChef Celebrity. Con seis sobres en la mano, la periodista adelantó quiénes podrían sumarse al reality de cocina más famoso de la televisión.

"Son nombres de famosos que Telefe quieren para el próximo MasterChef Celebrity. Las grabaciones van a comenzar en julio o agosto, depende de Gran Hermano", explicó Smith al iniciar la ronda de revelaciones.

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El primero en aparecer fue Nick Sicaro, el nuevo amor de la ex Gran Hermano Daniela Celis. "Estuvo en Gran Hermano, tiene facha", comentó la panelista al abrir el sobre.

El segundo nombre fue aún más resonante: L-Gante, expareja de Wanda Nara, actual conductora del ciclo gastronómico. "Tuvo escándalos, problemas judiciales, se dedica a la música", agregó Ángel De Brito antes de dar a conocer al cantante.

La lista continuó con dos exparticipantes de Gran Hermano: Juli Poggio y La Tora. " Terminan siendo estrellas del canal", opinó Romi Scalora con tono crítico.

Luego, De Brito lanzó un enigmático: "Ella es panelista, periodista, bonita, es tranqui". Finalmente, reveló que se trataba de China Ansa.

El último sobre fue el más impactante. Smith aseguró: "Están haciendo una puja muy fuerte, no la veo fácil, trabajó en Telefe, fue artista de Telefe". Y reveló el nombre que todos esperaban: Abel Pintos. "Lo quieren sí o sí", remarcó, dejando en claro que la producción hará todo lo posible para tenerlo en el programa.

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A qué famoso reality se sumará Sofía "La Reini" Gonet tras brillar en MasterChef Celebrity

En Sálvese quien pueda (América TV), Pía Shaw sorprendió al público al dar a conocer el nuevo desafío profesional de Sofía “La Reini” Gonet. La creadora de contenido se prepara para sumarse a un reality que promete dar mucho de qué hablar.

"Estoy hablando de Popstars y se acaba de confirmar que la señorita Sofía Gonet, alias La Reini, se suma al formato, así que felicitaciones por ella", anunció la periodista con entusiasmo.

La conductora del ciclo, Yanina Latorre, celebró la noticia con elogios hacia la influencer: "Cómo quedaron encantados con ella en Telefe, eh. Me gusta". Sus palabras reflejaron el impacto positivo que Gonet dejó en la pantalla tras su paso por MasterChef Celebrity.

Por su parte, Nico Peralta destacó el gran presente de la joven: "Recordemos que está nominada el lunes a revelación para los Martín Fierro". Yanina volvió a remarcar su admiración: "Estuvo muy bien en MasterChef, me gusta mucho La Reini cada vez que aparece".

Con esta incorporación a Popstars, Sofía Gonet confirma que su carrera sigue creciendo y que su carisma la posiciona como una de las figuras más prometedoras del espectáculo argentino.

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