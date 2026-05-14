Exclusivo A24, la última declaración jurada de Adorni: qué declaró el jefe de Gabinete en 2025

En relación con sus activos financieros, Adorni declaró US$42.500 en efectivo, monto que ya figuraba en la presentación patrimonial del año anterior. También informó una cuenta bancaria en Estados Unidos con US$6.220, cifra que tampoco registró cambios respecto de la declaración previa.

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Además, consignó $1.950.000 en efectivo y declaró ingresos derivados de trabajo en relación de dependencia por $40.300.000 netos anuales.

El documento lleva la firma de Adorni y la fórmula de rigor en la que sostiene: “Declaro bajo juramento que todos los datos consignados en el presente formulario son completos y exactos”, en cumplimiento de los artículos 103, 104 y 105 del Código Electoral porteño.

Las propiedades y bienes que no figuran en la declaración

Según reveló el programa WiFi, en la presentación no aparecen mencionadas la propiedad de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, en la que figura como dueña su mujer, Bettina Angeletti. Sin embargo, si la propiedad fue adquirida con ingresos durante la unión matrimonial, correspondería que el 50% del bien integrara el patrimonio compartido.

Tampoco figura la hipoteca correspondiente al departamento ubicado sobre la calle Asamblea del barrio porteño de Parque Chacabuco. Mientras que la única propiedad que todavía no había sido adquirida, hasta el 25 de marzo de 2025, era el departamento de Miró al 500.

Lo mismo sucede con las deudas que el funcionario asumió en remodelar sus viviendas, la plata que gastó en viajes ni tampoco los ingresos en billeteras virtuales, que investiga la Justicia.

La Justicia analiza movimientos en billeteras virtuales vinculadas a Adorni por más de US$100 mil

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni incorporó en las últimas horas un nuevo foco de análisis relacionado con operaciones registradas en las billeteras virtuales Binance y Lemon, asociadas al funcionario.

Según expuso el periodista Nicolás Wikazki, los movimientos detectados en ambas plataformas superarían los US$100 mil y ahora forman parte del análisis patrimonial que llevan adelante la fiscalía y la Justicia sobre fondos que, en principio, no habrían sido declarados.

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Los investigadores avanzan sobre el detalle de ingresos, egresos y transferencias realizadas a través de estas aplicaciones utilizadas para operar con criptomonedas, mientras continúan los cruces de información bancaria, financiera y patrimonial vinculados al jefe de Gabinete y a personas de su entorno.