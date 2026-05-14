En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Manuel Adorni
Declaración Jurada
INVESTIGACIÓN

Exclusivo A24, la última declaración jurada de Adorni: qué declaró el jefe de Gabinete en 2025

El documento patrimonial que el actual jefe de Gabinete presentó como candidato a legislador porteño en 2025 incluye departamentos, dólares en efectivo y una cuenta en Estados Unidos.

Banner Seguinos en google DESK
El vocero presidencial presentó la documentación ante la Justicia Electoral semanas antes de las elecciones porteñas del 18 de mayo. (Foto: A24).

El vocero presidencial presentó la documentación ante la Justicia Electoral semanas antes de las elecciones porteñas del 18 de mayo. (Foto: A24).

El programa WiFi de A24 accedió de forma exclusiva a la última declaración jurada patrimonial que presentó Manuel Adorni como candidato a legislador porteño en 2025. El documento, firmado el 29 de marzo de ese año, semanas antes de las elecciones del 18 de mayo, muestra los bienes, ingresos y activos declarados por el actual vocero presidencial ante la Justicia Electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

Leé también Cruce en el Congreso: la oposición busca interpelar a Adorni y el Gobierno, reimpulsar la agenda legislativa
Vuelven los cruces entre oficialismo y la oposición la próxima semana en la Cámara de Diputados. Foto: Archivo.

Adorni encabezó la lista de La Libertad Avanza en los comicios porteños, resultó electo, pero finalmente no asumió la banca. La presentación patrimonial fue realizada en cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes compiten por cargos legislativos en la Ciudad.

Qué declaró Manuel Adorni en su presentación patrimonial

En la documentación, Adorni declaró estar casado y consignó dos departamentos. Uno de ellos figura con una participación del 50%, adquirido en 2014 y valuado en $777.000. El segundo fue comprado en 2016 y declarado con una valuación de $3.652.682.

En relación con sus activos financieros, Adorni declaró US$42.500 en efectivo, monto que ya figuraba en la presentación patrimonial del año anterior. También informó una cuenta bancaria en Estados Unidos con US$6.220, cifra que tampoco registró cambios respecto de la declaración previa.

Embed

Además, consignó $1.950.000 en efectivo y declaró ingresos derivados de trabajo en relación de dependencia por $40.300.000 netos anuales.

El documento lleva la firma de Adorni y la fórmula de rigor en la que sostiene: “Declaro bajo juramento que todos los datos consignados en el presente formulario son completos y exactos”, en cumplimiento de los artículos 103, 104 y 105 del Código Electoral porteño.

Las propiedades y bienes que no figuran en la declaración

Según reveló el programa WiFi, en la presentación no aparecen mencionadas la propiedad de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, en la que figura como dueña su mujer, Bettina Angeletti. Sin embargo, si la propiedad fue adquirida con ingresos durante la unión matrimonial, correspondería que el 50% del bien integrara el patrimonio compartido.

Tampoco figura la hipoteca correspondiente al departamento ubicado sobre la calle Asamblea del barrio porteño de Parque Chacabuco. Mientras que la única propiedad que todavía no había sido adquirida, hasta el 25 de marzo de 2025, era el departamento de Miró al 500.

Lo mismo sucede con las deudas que el funcionario asumió en remodelar sus viviendas, la plata que gastó en viajes ni tampoco los ingresos en billeteras virtuales, que investiga la Justicia.

La Justicia analiza movimientos en billeteras virtuales vinculadas a Adorni por más de US$100 mil

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni incorporó en las últimas horas un nuevo foco de análisis relacionado con operaciones registradas en las billeteras virtuales Binance y Lemon, asociadas al funcionario.

Según expuso el periodista Nicolás Wikazki, los movimientos detectados en ambas plataformas superarían los US$100 mil y ahora forman parte del análisis patrimonial que llevan adelante la fiscalía y la Justicia sobre fondos que, en principio, no habrían sido declarados.

Embed

Los investigadores avanzan sobre el detalle de ingresos, egresos y transferencias realizadas a través de estas aplicaciones utilizadas para operar con criptomonedas, mientras continúan los cruces de información bancaria, financiera y patrimonial vinculados al jefe de Gabinete y a personas de su entorno.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Manuel Adorni Declaración Jurada Noticias A24
Notas relacionadas
El juez Casanello ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del hermano de Manuel Adorni
El contratista de Manuel Adorni admitió que el jefe de Gabinete le pagó en negro por la casa de Indio Cuá
La oposición suspendió la sesión para interpelar a Adorni por temor a no conseguir quórum

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar