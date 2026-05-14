El gesto de desconcierto de Cinzia tras ser duramente sancionada por Gran Hermano: "Me deja..."

La situación cobra aún más relevancia debido a que la venezolana era consciente de las consecuencias que podía implicar incumplir esta norma, ya que había estado casi un mes fuera de la casa antes de regresar gracias al Golden Ticket.

El Big ya la había advertido y por eso no le quedó más remedio que aplicarle un correctivo: “Cinzia, te comunico que formás parte de esta placa de nominados. Ya estás nominada y quiero decirte que voy a estar prestando atención a tu comportamiento. No quiero aplicar medidas aún más severas”.

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Cómo fue el regreso de Cinzia a Gran Hermano

El 29 de abril se produjo, de forma directa a través del Golden Ticket, el reingreso de Cinzia a Gran Hermano, en una decisión tomada por el Big que nadie esperaba. Al mismo tiempo, Solange Abraham fue expulsada del reality, dejando a todos en shock y cambiando por completo el rumbo del juego en cuestión de minutos.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro anunció que habría movimientos fuertes dentro de la casa. Sin rodeos, reveló que una eliminada regresaría al juego y que otro participante se iría, aunque no por decisión del público. "Sol, abandonas la casa ahora mismo", fue la orden tajante que marcó la salida. No hubo margen para réplica ni despedida extensa dentro del reality, aunque luego trascendió que la decisión estaría vinculada a reiteradas quejas que la jugadora habría realizado en el confesionario.

La resolución generó sorpresa tanto dentro como fuera de la casa, ya que el regreso de la venezolana no fue definido por el voto del público, sino por una determinación directa del Big, que finalmente la eligió tras haber quedado eliminada en un mano a mano con Yipio.