Conmebol publicó el audio del VAR de la polémica jugada de Matías Suárez en River-Vélez: "Ojo con la mano"

Con el empate, Vélez consiguió la clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, la decisión de Tobar generó controversias.

VAR: Conmebol reveló el audio de la polémica jugada

“Ojo con la mano”, se escuchó en la cabina del VAR inmediatamente después que la pelota ingresó al arco de Lucas Hoyos. Ante ese escenario, se le comunicó a Tobar que no reanude el juego hasta que revisen todas las cámaras que tienen disponible para constatar si Suárez había tocado el balón con su brazo en el gol de River.

“Es ahí. Haz un loop. Pega en la mano”, remarcó el VAR antes de invitar al chileno a revisar la polémica.

¿Qué dijo Marcelo Gallardo sobre la polémica del VAR?

El técnico de River, Marcelo Gallardo, se refirió en conferencia de prensa a la jugada de la que todos hablan: “Si realmente hay que buscar algo por buscar, sin tener certeza de lo que se busca y hay un dejo de injusticia total, es lo que se refleja en la jugada misma, en el criterio en cobrar algo que no existe".

Y ante las consultas reiteradas por ese gol anulado, Gallardo fue determinante: "No tengo mucho más para decir porque no me salen otras cosas, hoy siento que fuimos perjudicados por ese fallo que no se ve, no hay claridad, pero bueno es la injusticia es la que nos apaña, además hay desilusión, teníamos expectativas de llegar más lejos en la Libertadores, dejando de lado la injusticia puede mencionar que la decepción es no haber podido estar en el mejor momento futbolístico del equipo para llegar más lejos”, justificó el Muñeco.