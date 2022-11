Para dimensionar el trabajo de Simeone en el Atlético de Madrid hay un dato que es demoledor: en la Champions clasificó al equipo a los octavos de final en 8 de las 10 ediciones que disputó. El dato podría pasar de largo si no se recuerda que en el resto de la historia del club, en 110 años, solo había sucedido siete veces.

Ahora, el único objetivo que le queda es la Liga Española, torneo en el que hoy está con 23 puntos, muy por detrás del Real Madrid (32) y el Barcelona (31).

El Atlético de Madrid y el Cholo Simeone, en crisis

Cholo Simeone 1.jpg El Cholo Simeone llegó al Atlético Madrid el 23 diciembre de 2011 y llegó a convertirse en el técnico más ganador en la historia del club con 8 títulos.

Cada día se abren más interrogantes sobre una posible salida del Cholo Simeone. Los medios españoles, por ejemplo, ya hablan del DT argentino en pasado. No hay futuro para el Cholo en el Aleti.

Antes del Mundial de Qatar 2022 quedan solamente tres partidos por delante. Con el parate obligado, resta esperar qué decisión tomará Simeone. Los directivos no quieren asumir el compromiso de echar al técnico más ganador de su historia, pero están convencidos de que lo que pasó este 2022 fue un verdadero fracaso deportivo.

En las últimas horas, el técnico habló con los medios y mandó un mensaje sobre cómo vive esto a nivel personal: "Me jode más, sufro más, por la gente que trabaja alrededor de esta búsqueda que venimos llevando desde hace años. Estoy preparado para competir, no sé hacerlo de otra manera. Me criaron de esa manera, sabiendo que puedes perder, pero que es más lindo ganar".

Marcelo Gallardo y cómo llegó su nombre al Atlético Madrid para reemplazar a Simeone

gallardo-despedida-river_L.jpg Marcelo Gallardo es el principal DT que mencionaron los directivos para reemplazar a Simeone. (Foto: NA).

Fuentes de la dirección deportiva del Atlético Madrid confirmaron que se pensó en un ofrecimiento para la próxima temporada a Marcelo Gallardo. La oferta está sobre la mesa y el tiempo será testigo si será la primera experiencia del Muñeco en Europa.

Gallardo quiere entrenar a un grande y el Atlético de Madrid es la posibilidad más latente que tiene el todavía entrenador de River. Lo único que hace dudar al Muñeco es que él preferiría hacerse cargo de un plantel desde principio de temporada. En este caso, si aceptara el llamado del Colchonero, debería asumir a fines de diciembre, cuando se reanude la Liga.