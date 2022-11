¡Bombazo! Gallardo habría recibido la propuesta de un grande de Europa en crisis y reemplazaría a otro argentino

gallardo-despedida-river_L.jpg ¿Marcelo Gallardo al Atlético Madrid? (Foto: NA).

Fuentes de la dirección deportiva del Atlético Madrid confirmaron que se pensó en un ofrecimiento para la próxima temporada, si por algún caso deciden no seguir adelante con la continuidad del Cholo Simeone.

El ofrecimiento está sobre la mesa y el tiempo será testigo si será la primera experiencia del Muñeco en Europa. Gallardo quiere entrenar a un grande y el Atlético de Madrid es la posibilidad más latente que tiene el todavía entrenador de River.

Marcelo Gallardo llegaría a un Atlético Madrid en crisis

La eliminación de la Champions League agigantó la crisis. Es el momento más difícil de la era Simeone. En España, gran parte de los periodistas ya plantean que su salida es inminente. El desgaste con el plantel y con la Comisión Directiva fueron el desencadenante después de un exitoso ciclo que ya lleva 11 años.

El Cholo le dio identidad y puso al Atlético Madrid entre los grandes de Europa. Allí consiguió excelentes resultados: dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Supercopas de Europa, dos Europa Leagues. Incluso llegó hasta dos finales de Champions, ambas perdidas contra el Real Madrid.

En las últimas horas, el Cholo habló con los medios y mandó un mensaje sobre cómo vive esto a nivel personal: "Me jode más, sufro más, por la gente que trabaja alrededor de esta búsqueda que venimos llevando desde hace años. Estoy preparado para competir, no sé hacerlo de otra manera. Me criaron de esa manera, sabiendo que puedes perder, pero que es más lindo ganar".