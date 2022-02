De sufrir un paro cardíaco en pleno partido a volver a jugar en la Premier League: la historia de superación de Christian Eriksen

Cristian Eriksen 3.jpg Los jugadores de Dinamarca acompañan a Eriksen después de sufrir el paro cardíaco.

Lo que también le salvó la vida fue acción que tuvo su compañero Simon Kjaer, que actúo rápido y colocó el cuello de Eriksen para evitar que se tragase la lengua. De inmediato comenzó a realizarle RCP con la intención de reanimarlo mientras los médicos llegaban. Tiempo después, el capitán lanzó una reflexión sobre la situación: “Lo hice sin pensar, pero un futbolista debe aprender técnicas de reanimación”.

Christian Eriksen vuelve a jugar al fútbol

Ese escenario tan temido por no poder competir, ya es pasado en la vida de Christian Eriksen. El fútbol, el deporte que tantas alegrías le dio, le vuelve a dar otra oportunidad. Y volverá a jugar en la Premier League con la camiseta del Brentford, el club que apostó por él apenas siete meses después de sufrir aquel paro cardíaco.

Cristian Eriksen 6.jpg Simon Kjaer, capitán de la selección de Dinamarca, consuela a la mujer de Eriksen mientras recibía la asistencia médica.

Eriksen vistió la camiseta del Inter de Milán. Nunca llegó a preguntarse si podía volver a jugar. Según sus palabras, pareciera que lo tuvo claro desde un principio. “Dos días después ya lo pensaba. Ese mismo día por la noche ya fui consciente de lo que me había pasado, y en los días siguientes ya comencé a asimilarlo. Ya empezaron todas las pruebas médicas, pregunté si podría hacer esto o aquello... y así poco a poco volví a creer", confesó el danés, que participó en los mundiales de 2010 y 2018 con su selección. Y sueña con llegar a Qatar 2022.

El desfibrilador implantado de Eriksen que genera un debate científico

Volver a creer y sentirse jugador. De eso se trata. Fueron semanas y semanas de recuperación. Eriksen fue operado el 18 de junio de 2021 y en dicha intervención se le colocó el DAI. ¿Qué significa el DAI? Es un desfibrilador que le permitía seguir llevando una vida normal y continuar su carrera como futbolista. Si bien la normativa de la liga italiana indica que un futbolista no puede jugar con un desfibrilador, Eriksen siempre se mantuvo positivo. Las normas no son las mismas en las ligas de fútbol de los distintos países y la Premier League de Inglaterra no cuenta con esa prohibición.

Cristian Eriksen 4.jpg Sus compañeros muy preocupados mientras asistían a Cristian Eriksen.

"Puedo correr un maratón, nadar en profundidades o lo que sea. Solo depende del diagnóstico y de cómo te sientas al respecto”, confesó a los medios del club. Incluso hasta llegó a decirle a Sabrina, su esposa, que no se sorprendiera si vuelve a una cancha de fútbol.

Eriksen dijo al llegar al Brentford que pretende no ser etiquetado con lo sucedido en junio de 2021.

"Al principio todo fue difícil. Los primeros tres meses, no hice nada, pero luego los últimos tres o cuatro meses estuve en el programa de rehabilitación. Fue difícil ver partidos al principio porque siempre estaba pensando que quería estar ahí, así que dejé de verlos. Mi cabeza estaba enfocada en mi familia y mis seres queridos", reconoció.

Cristian Eriksen 2.jpg Cristian Eriksen vistió 109 veces la camiseta de Dinamarca y tiene 36 goles.

A pesar de tener que abandonar el Inter debido a que en la Serie A no se permite jugar con un desfibrilador implantado, Eriksen siguió trabajando y mantuvo viva la ilusión. "Poder tocar balón, oler el césped, ponerme los botines... todo empieza a volver dentro de mí, la emoción del estadio, el público, los compañeros... El desafío de los meses previos fue superar lo que realmente sucedió. Yo quería volver a la normalidad, pero para mí, la normalidad era volver a jugar en Italia. Entonces supe que mi normalidad debía ser otra, y aquí estamos".

Cristian Eriksen 1.jpg La vuelta al fútbol de Cristian Eriksen genera controversias en el ambiente de la medicina.

"¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no"

Sanjay Sharma fue médico de Eriksen en el Tottenham y siguió durante años la salud del jugador. Fue categórico al decir: "No sé si volverá a jugar al fútbol. Murió por unos minutos. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo. En el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto", dijo quien preside el grupo de expertos cardíacos de la Federación Inglesa (FA).

A pesar de todas las dudas que genera en el ambiente de la medicina, Christian Eriksen ya tiene la respuesta: "Ahora veo la presión como algo positivo". El decide seguir jugando.