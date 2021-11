Diego Maradona y 10 temas de agenda permanente en Argentina

LA EDUCACIÓN

“¿Si me acuerdo el primer día de clases? No, no me acuerdo. Yo te digo que era muy burro y no quería ir mucho a la escuela. Hoy si tengo que dar un consejo, la escuela es imprescindible. Pero yo era muy vago. Me moría por jugar a la pelota. Era una presión muy grande la escuela. Y por eso a mi mamá y a mi papá los hice renegar mucho con el asunto de la escuela”.

“Yo siempre pongo el ejemplo de que a los jugadores de fútbol y a los boxeadores nos dicen ‘burros’, pero yo sigo muy enojado con Redondo porque él dice que no a la Selección y se saca una foto con una pelota, con un libro abajo del brazo y a sus espaldas está la universidad. Creo que no hay que mezclar todo. Si un chico le dice “no” a la Selección para estudiar a mí me parece fantástico, pero que no le tire por la cara a los jugadores, que porm ahí no tenemos la universidad que tiene él. Y bueno, eso me dolió en el alma. Alguna vez quizás tendré la posibilidad de hablarlo personalmente”. (Canal 9, 1992)

Diego Maradona habla de su paso por la escuela y la compra de su primera casa - DiFilm (1992)

EL TRABAJO

“El trabajo y la comida son fundamentales. No trabajás, no podés llevar para llenar la olla, como dije muchas veces. Pero basta ya. Cada vez que queremos sacar la cabeza, o se afanan una cosa o se afanan otra”.

“Este país lo quiero sonriente y no lo veo. Para nada. Yo les puedo asegurar que salimos a veces a caminar con Rocío para agilizar la pierna. Pero hasta los negocios no tienen gente, los almacenes están sin abastecimiento. Y eso no puede continuar”. (Conferencia de prensa de asunción en Gimnasia, 2019)

“¿Si tengo presión por quedar eliminado de la Copa MX? ¿Presión sabés quién tiene? El hombre que sale a trabajar a las 4 de la mañana y no puede llevar $100 a su casa. Ese tiene presión porque no puede darle de comer a sus hijos. Yo no tengo presión, yo tengo la olla llena gracias a Dios”. (Conferencia de prensa en Dorados, 2018)

EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

"Le pido a Dios que se apruebe la ley de Aporte Solidario de Grandes Fortunas. Porque en este momento de crisis, se necesita de la ayuda de los que más tenemos. Yo perdí a mi cuñado por Covid y sé lo que es no poder despedir a un ser querido"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCEmjsXRllg5%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=33083e7f-864a-46f7-b480-5d8f051fb0f6&access_token=EAAGZAH4sEtVABAD0AHaPYgKyi127gS1W3EBQPim4xV9BZBUE5pL8FMr4pzZBcNAPuMMzgwUkEmHGcDoJgTTIdulhO6BTxryXzMvJN7g9xKEUoforHnHi9J2eYCn3p7WZAJUW3MzqTBWcPEdrAe2p5E9gFgKM0J9TMYAKVjpe0DJgXgk8D4NAcnRtntVOmeIZD View this post on Instagram A post shared by Diego Maradona (@maradona)

LAS DROGAS

“No conocí a Pablo Escobar, nunca me regaló nada y lo que hacía era horroroso para todos. Para mí, que yo tomaba, para él. ‘Te va a explotar el cajón de dólares, hermano. ¿Para qué más?’. Repartila con la gente. Y cuando no pudo llenar más de dólares las casas que tenía empezó a construir para los pobres. Pero no porque era bueno”.

“A los chicos les voy a decir una cosa. No a la droga. No son ustedes. No tienen participación con la sociedad. No tienen participación con la familia. Eso lo aprendí de mis viejos. Porque yo no soy maleducado, soy malaprendido. En mi casa me educaron con amor. Y yo cuando tomaba falopa no tenía nada. Era un zombie. No, chicos. No prueben”.

“Que nadie se ponga ninguna medalla con que me sacaron de la droga. A mí me sacó Dalma, contándome que Giannina cada vez que salía del colegio iba adonde estaba yo en coma y me decía: ‘Papá, yo quiero vivir lo que viviste con Dalma. Quiero que te despiertes, papá’. Y ahí me desperté. Dalma me lo volvió a contar. Y ahí fue cuando dije ‘nunca más’”. (TyC Sports, 2019)

CRISTINA

“Fidel me dijo que tenía que dedicarme a la política. Y yo iría con ella, con Cristina. Veo a la gente sufrir, veo a la gente que no puede llegar a fin de mes. ¿Cuánto más van a robar? Nos están choreando. Macri puso a todos sus amigos. No les va a entrar la plata en el cajón. Ni van a poder tener testaferros. Es algo que me llena de pena”. (Clarín, 2018)

“En este país, los que se roban miles y millones de dólares, no los llaman ni por teléfono. A Cristina, que tuvo los ovarios de bancarnos a los argentinos después de la muerte del marido, la llamamos a declarar. Me parece totalmente injusto. Yo digo ‘Viva Cristina’”. (LAM, 2016)

MACRI

“Macri no conoce el barro. Fue a La Boca y dijo ‘fango’. No, fango no. Barro. Hijo de mamá, esto es barro. Tierra y agua. Acá llovió ayer. Lo que no puedo entender de los argentinos es que lo sigan votando y nos siga hundiendo”.

“A mí no me han pegado en la memoria. Ya el padre de Macri debía no sé cuántos millones de dólares que yo no sabría escribir en la época de Menem. Y de un día para otro salieron abrazados, vamos a tomar una copa. Entonces no es el Mauricio Macri el que nos está robando. Viene de familia de ladrones. Yo mi dinero me lo gané trabajando. Cuando dejé la Selección me fui a dirigir a Dubai. Yo no me arrodillé ante Grondona, ante Blatter, para que me den un equipo. No, me lo gané yo. Y soy feliz”. (Telesur, 2017)

Maradona: Macri no conoce el barro

LA DICTADURA

“El Mundial del ’78 fue un campeonato bárbaro. Sacando un montón de cosas que se dijeron porque a mí el flaco Cruyff un día, en una reunión del Sindicato de jugadores que yo quise hacer en Barcelona, me dijo: ‘Yo no fui a tu país porque en tu país asesinaban a la gente’. Yo le dije que nosotros no sabíamos nada, que no salíamos a la calle con revolver, con lanza, como nos ponen en las caricaturas de los diarios en España. Nosotros no somos ese pueblo. Somos un pueblo de paz. Ahora, si hay cuatro asesinos que en cualquier momento te entran en tu casa y se llevan a tu hijo, a tu hija embarazada, eso ya no lo podíamos manejar nosotros”

“Yo le explicaba a Cruyff que después se hizo verdad todo lo que había dicho el Flaco porque 30.000 desaparecidos son 30.000 almas. Le importaba muy poco la vida a esta gente. Hoy no da bronca, da pena porque les sacaron los hijos a las madres. Les sacaban los chicos que estaban por nacer. Algo que yo como argentino pido perdón. Pero en eso no tengo nada que ver ni el pueblo argentino tiene nada que ver”. (Telesur, 2018)

Maradona fija posición sobre época de la última dictadura en Argentina

EL ABORTO

"Mi idea es cuidar a la mujer. No se puede seguir este ida y vuelta en el que la mujer tiene que arriesgar cada vez que tiene un embarazo y tiene que ir a un carnicero para sacar al bebé. Eso es ser criminal".

"Yo les pediría a los que están votando que le den una posibilidad a esa mujer de elegir democráticamente".

"Perder un hijo o perder la vida no es lo mismo que ir a gritar enfrente del Congreso. Los que están en contra" de la legalización del aborto "después son los que no sufren". (C5N, 2018)

EL VATICANO

"(El Papa) vive en un lugar con techos de oro, mientras tanta gente pasa hambre, y después va y besa la tierra de los países pobres. Dejé de creer, porque lo estaba viendo yo". (Punto Doc, Azul TV, 2000)

"(Sobre Juan Pablo II) Encima me dijo que jugaba al fútbol, y cuando le pregunto de qué jugaba me dice: 'Era el arquero'. Tenía todas en contra el Papa".

LOS JUBILADOS

Octubre 1992. Maradona de paso en Argentina con Sevilla para jugar amistosos contra Boca. Iba al velatorio del Gordo Muñoz en el Centro porteño, sobre Rodríguez Peña. Manifestación jubilados.

“Mirá si no voy a bancar a los jubilados, mirá este tarado. Yo defiendo a los jubilados, ¿cómo no los voy a defender? Nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a un jubilado. ¿Por qué me enojé? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. ¿Pero cómo no me voy a enojar, viejo? A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza”.