Durísima chicana del Kun Agüero al presidente Alberto Fernández durante un stream: "¿Por qué...?"

También lanzó duros ataques a la Corte Suprema de Justicia, a los medios de comunicación y a la oposición, a los que acusó de atentar contra las instituciones de la democracia.

Sergio Agüero, ex futbolista, fue muy crítico por el tono que usó a la hora de hablar: "¿Por qué grita así? No sé. Por qué no habla (imita voz tranquila del discurso)".

Y agregó: "¡Hablá bien! Yo creo que es así, no sé digo... (vuelve a gritar) ¡pará! Dije, no puede ser...".

Los ejes del discurso de Alberto Fernández: De la moderación, a la exaltación

En su último discurso ante la Asamblea Legislativa, -el más largo en los 4 años que lleva de gestión- Alberto Fernández empezó destacando que algunos, tanto desde el oficialismo como de la oposición, lo criticaban por su "moderación" y utilizó esa definición para hacer una extensa defensa de las políticas del gobierno y el rol del Estado.

A la vez, sin hablar de su posible candidatura a la reelección, dejó algunas frases que podrían interpretarse que al menos por ahora sigue pensando en postularse, y recibió en medio, irónicos cánticos de la oposición pidiendo "para Alberto la reelección", con la sonrisa también irónica de Cristina Kirchner y de los diputados kirchenristas duros, en hermético silencio.

"Si tenemos memoria para recoger experiencias del pasado y tenemos coraje para afrontar las enormes dificultades del presente, seremos capaces de enfrentar los desafíos que nos impone el futuro", dijo Alberto Fernández en uno de los primeros tramos del extenso discurso que al principio invitada a relajarse, pero que terminó con casi un enfrentamiento verbal con diputados de la oposición.

Fernández denunció que "en un mundo donde los gobiernos soportan permanentes acciones desestabilizadoras de poderes mediáticos y fácticos, Argentina ha sostenido su institucionalidad democrática. Eso, que era una utopía para mi generación, es un logro que debe enorgullecernos" y destacó que este año, el último de su mandato, se cumplen "40 años de democracia", en ese marco, homenajeó a veteranos de Malvinas y a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

También se vio como cambio el humor de la vicepresidenta, cuando casi a los gritos, Alberto Fernández ensayó una férrea defensa ante los juicios por presunta corrupción y el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner:

"Hace seis meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos cuarenta años como fue el intento de asesinato de nuestra Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho, que juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio", dijo.

En una especie de autocrítica, el presidente reconoció que "asumimos en un contexto interno signado por la inflación y el endeudamiento y en el que el Estado había abandonado su condición de organizador de la economía y la vida en comunidad. A ello se le sumaron, simultáneamente, crisis sanitarias, económicas, ambientales y bélicas".

"Puedo hablar con ustedes francamente de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad y de los bajos ingresos. Entiendo el malestar y la queja de los más débiles. Pero también veo lo que está bien, y cómo se oculta y cómo se intenta generar desánimo y malestar. Por eso a todos y todas invito también a ponderar lo logrado y a reflexionar sobre el hecho de que solo manteniendo nuestras políticas de desarrollo inclusivo vamos a poder generar trabajo y hacer una sociedad más igualitaria", señaló.

Fernández dijo que "la recaudación lleva 29 meses consecutivos de crecimiento por encima de la variación de precios, gracias al crecimiento económico, a los cambios en la estructura tributaria y al fortalecimiento institucional de la AFIP".

Se defendió de las críticas del kirchnerismo por haber firmado el acuerdo con el FMI, pero también de la oposición que vaticina que "va a explotar una bomba".

"No necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal" replicó y acusó a Juntos por el Cambio, aunque sin mencionar nombres, que en este año electoral, "estamos viendo cómo anticipan un nuevo embate privatizador sobre las empresas públicas precedido de una campaña de desprestigio. Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio", advirtió tras mencionar a "amigos y familiares" del anterior gobierno de Macri, algunos prófugos.

En otro tramo del discurso, Alberto reclamó a la oposición que apoye las 28 leyes que envió en extraordinarias y no fueron tratadas, y anunció que enviará este año "leyes ambientales estructurales que establezcan los nuevos paradigmas del desarrollo sostenible:

También anunció que "en poco tiempo más elevaremos a consideración de este Congreso un proyecto de ley para un Sistema Nacional de Residencias que mejore las condiciones de trabajo y de formación de nuestros médicos y médicas".