cavani_uru_1200.jpg

Qué dijo Cavani de los hinchas en el aeropuerto

"Me enteré de todos los que fueron al aeropuerto pensando que yo llegaba, yo me estaba yendo para el campo justo, quería estar un poco afuera para reflexionar. Lo supe porque me lo hacía saber mi gente y mis amigos, pero que se haya creado todo eso como se creó, incluso muchas veces diciendo cosas que no...", comentó el uruguayo en 2 de Punta.

image.png

El jugador de Valencia aclaró: "Lo que me deja más tranquilo es que con Román siempre fuimos claros, siempre hablamos y sabíamos cómo era nuestra situación, como lo declaró él. Eso me deja muy tranquilo".