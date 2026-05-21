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Acuerdo total con Otamendi: el multicampeón que se suma a River y el plan estratégico para firmar antes del Mundial

El experimentado defensor central de la Selección Argentina alcanzó un acuerdo definitivo con la dirigencia de Núñez para sumarse al plantel una vez concluida la Copa del Mundo. Los detalles.

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Acuerdo total con Otamendi: el multicampeón que se suma a River y el plan estratégico para firmar antes del Mundial

El fútbol argentino sacudió el tablero internacional con una de las incorporaciones más rutilantes de los últimos tiempos. River llegó a un acuerdo con Nicolás Otamendi y el campeón del mundo será el primer refuerzo del mercado invernal. Tras haber concretado su salida del Benfica de Portugal en condición de jugador libre, el experimentado zaguero central cumplirá el anhelo de vestir la banda roja, firmando un contrato que lo unirá a la institución de Núñez hasta diciembre de 2027.

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La dirigencia del Millonario aceleró las gestiones para sellar el vínculo administrativo de manera inmediata. La idea de las partes es que firme su contrato por los próximos 18 meses antes de partir a Kansas City, la localidad de Estados Unidos donde la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni hará su base operativa para disputar el certamen mundialista que levantará su telón el próximo 11 de junio.

A sus 38 años, el oriundo de El Talar decidió emprender el regreso al país en plenitud física para jugar en el club del cual es un confeso simpatizante, poniéndole fin a una notable trayectoria en el Viejo Continente donde también vistió las camisetas del Porto y el Manchester City, cosechando un impresionante récord de 22 títulos ganados entre sus tres clubes europeos.

Cómo fue la despedida de Nicolás Otamendi del Benfica de Portugal

El impacto de su partida dejó una huella profunda en territorio luso, donde se consolidó como el gran referente del plantel. Luego de seis temporadas en el Benfica, en las que disputó 281 partidos y convirtió 18 tantos, las Águilas le dedicaron un emotivo comunicado de gratitud en sus plataformas digitales: "Otamendi fue siempre un ejemplo de pasión, dedicación, competitividad, liderazgo y profesionalismo, contribuyendo de forma decisiva en la conquista de cuatro títulos. Gracias capitán".

Por su parte, el prestigioso director técnico José Mourinho, su entrenador durante las últimas campañas, respetó su voluntad de retornar al fútbol sudamericano a pesar de sus intenciones de retenerlo en el plantel: “Hay personas que tienen el derecho de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol, Otamendi es uno de ellos. Será por decisión suya que regrese a Argentina y a River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos”, había manifestado el estratega portugués.

Cuántos campeones del mundo de Qatar 2022 tiene el plantel de River

Con la contratación estelar del marcador central, la escuadra de Núñez ratifica una jerarquía interna sin precedentes en el plano doméstico. Nicolás Otamendi no solo se convertirá en el primer refuerzo de la era de Eduardo "Chacho" Coudet —quien asumió en el banco de suplentes cuando la ventana de transferencias de verano ya estaba cerrada—, sino que además agigantará una estadística de elite.

Con su desembarco oficial, Otamendi será el quinto campeón del mundo de Qatar 2022 que integrará el actual plantel de River, sumándose a las presencias estelares del arquero Franco Armani, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Qué partidos importantes le quedan a River antes del receso

La confirmación sobre la llegada de "Ota" se produce en el marco de la semana más trascendental y decisiva del semestre para los dirigidos por Coudet, quienes se juegan sus grandes objetivos de la primera mitad del año en dos frentes simultáneos:

  • Domingo (15.30 horas): River disputará la gran final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes, buscando coronar el título local.

  • Miércoles 27 de mayo: El Millonario recibirá a Blooming en el Estadio Monumental para cerrar el Grupo H de la Copa Sudamericana, con la misión obligatoria de asegurar la clasificación en el primer puesto de la zona y así evitar la desgastante ronda de los playoffs.

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