Brian Sarmiento dio información del exterior en Gran Hermano y se avecina una fuerte sanción.

El escándalo se produjo apenas horas después del esperado reingreso de Brian Sarmiento, quien había vuelto a la competencia en medio de una gran expectativa entre los seguidores del programa. Sin embargo, lejos de pasar inadvertido, su retorno quedó marcado por esta fuerte controversia que podría cambiar nuevamente su destino dentro de la casa más famosa del país.

Ahora, todas las miradas están puestas en la decisión que tomará el Big. Mientras en las redes sociales crece la presión para que haya una medida contundente, los fanáticos esperan que la producción defina si el participante será sancionado, enviado directamente a placa o incluso obligado a abandonar otra vez la competencia.

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¿Qué dijo Carmiña tras haberse quedado afuera del repechaje de Gran Hermano?

Luego de quedar definitivamente afuera del repechaje de Gran Hermano Generación Dorada, Carmiña Masi explotó de bronca en sus redes sociales y apuntó directamente contra la producción del reality. La periodista paraguaya había quedado tercera en la votación del público y recibió una inesperada posibilidad de regresar gracias a un Golden Ticket, aunque la decisión final quedó en manos de Mavinga, la participante con la que había protagonizado un fuerte escándalo semanas atrás.

En plena gala, Mavinga fue contundente y expresó: “A Carmiña la perdono, pero no entra”, cerrándole así la puerta a su regreso. Tras la emisión, Carmiña publicó varios mensajes en Instagram donde dejó en claro su enojo por la situación. “¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de una participante a otra, señor Gran Hermano? ¡Por favor!”, lanzó indignada. Además, cuestionó el manejo del programa y aseguró que se sintió expuesta públicamente.

Pero eso no fue todo. En otro duro descargo, la ex participante escribió: “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado”. También compartió mensajes de apoyo de sus seguidores y destacó la cantidad de votos que obtuvo para intentar volver a la casa, en medio de uno de los momentos más polémicos que dejó esta edición del reality.