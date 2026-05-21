Cayó "La banda del 79": presos dirigían entraderas y mostraban el botín en redes sociales

Los investigadores sostienen que el grupo no solo cometía entraderas. También está acusado de robos de automotores, hurto de chapas patente, adulteración de bienes registrables y tenencia ilegal de armas de fuego de distintos calibres.

La fiscal Corfield les atribuye al menos cinco entraderas ocurridas entre noviembre y diciembre de 2023 en la capital bonaerense. En esos golpes, la banda habría robado dinero en efectivo, 2800 dólares, televisores, joyas, zapatillas y hasta una pistola Bersa Thunder 22.

Uno de los hechos más importantes ocurrió el 17 de diciembre de 2023 en una vivienda de la calle 135, donde cuatro delincuentes armados habrían reducido a una joven para escapar con dólares, joyas de oro y un Volkswagen Fox. En ese episodio fue señalado Tobías Monzón, uno de los integrantes más conocidos del grupo.

NXZEE34ZH5BSVG5LMGCSNEGZGU Las armas de la banda y el altar a un hampón muerto. (Foto: redes sociales)

Las redes sociales también jugaron un rol clave en la causa. Los acusados exhibían armas, dinero y supuestos botines robados en Instagram, donde además lanzaban amenazas y burlas contra la Policía Bonaerense. “Soy un real bandido, no tu príncipe azul”, publicó Tobías Monzón en una de sus historias.

El altar a un delincuente muerto y los impactantes antecedentes

Los investigadores encontraron además imágenes de un altar dedicado a un delincuente fallecido, rodeado de velas, alcohol, cuchillos y pistolas. Incluso algunos miembros utilizaban el número “79” como símbolo de identidad dentro y fuera de la cárcel.

Los hermanos Monzón ya tenían antecedentes por robos agravados y habían sido detenidos anteriormente tras desafiar públicamente a la Bonaerense en redes sociales. “Gorras, nunca tocaron un millón”, escribieron antes de caer presos en una serie de allanamientos realizados en Berisso y La Unión.

Ahora, la Justicia intenta determinar cuántos hechos más pueden estar vinculados a la organización y si existieron conexiones con otras bandas del conurbano bonaerense. La hipótesis principal es que la estructura criminal siguió funcionando incluso con varios de sus integrantes detenidos.