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El dólar volvió a bajar y la brecha con el techo de la banda tocó el mayor nivel en casi un año

El tipo de cambio mayorista encadenó su segunda caída consecutiva en un contexto de fuerte liquidación del agro. El mercado sigue de cerca la evolución de las reservas del Banco Central y las tasas de interés, que continúan por debajo de la inflación proyectada.

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El tipo de cambio mayorista encadenó su segunda caída consecutiva en un contexto de fuerte liquidación del agro. (Foto: archivo)

El tipo de cambio mayorista encadenó su segunda caída consecutiva en un contexto de fuerte liquidación del agro. (Foto: archivo)

El dólar mayorista registró este jueves una nueva baja y completó dos jornadas consecutivas en descenso. En ese marco, la distancia con el techo de la banda cambiaria alcanzó su nivel más alto en 11 meses, en un escenario marcado por el ingreso de divisas del sector agroexportador y la atención puesta en la evolución de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $7,5 y se ubicó en $1.389,5 para la venta. El valor continúa por debajo del techo del esquema cambiario, fijado en $1.742,24, lo que deja una brecha del 25,4%, la más elevada desde el 18 de junio de 2025. El volumen operado en el mercado de contado superó los U$S 512,7 millones.

En el mercado de futuros, se registraron bajas generalizadas en los contratos correspondientes a 2026 y 2027. Las proyecciones privadas ubican el dólar mayorista en $1.396 para fines de mayo y en torno a $1.610 hacia diciembre. El volumen total operado alcanzó los U$S 1.053 millones.

Qué pasó con el dólar minorista

En el segmento minorista, el dólar bajó $10 y cerró a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). A su vez, el dólar tarjeta se ubicó en $1.833. Según el promedio de entidades financieras relevado por el BCRA, la cotización se ubicó en $1.411,66.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se posicionó en $1.423,47 y el contado con liquidación (CCL) en $1.480, lo que mantuvo la brecha con el tipo de cambio mayorista en torno al 6,5%. El dólar blue, por su parte, cedió $5 y cerró a $1.425, según un relevamiento en la city porteña.

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El dólar blue, por su parte, cedió $5 y cerró a $1.425, según un relevamiento en la city porteña. (Foto: archivo)

El dólar blue, por su parte, cedió $5 y cerró a $1.425, según un relevamiento en la city porteña. (Foto: archivo)

El comportamiento del mercado cambiario continuó condicionado por el ingreso de divisas del agro, en plena etapa de cosecha gruesa.

En paralelo, las tasas de interés siguieron perdiendo frente a la inflación. Las colocaciones en pesos mostraron rendimientos efectivos anuales cercanos al 25,3% para grandes depósitos, niveles que aún se ubican por debajo de las proyecciones inflacionarias para 2026.

Para los pequeños ahorristas, los plazos fijos minoristas ofrecieron tasas nominales anuales de entre 15% y 21%, con rendimientos efectivos apenas superiores al 23%.

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Los plazos fijos minoristas ofrecieron tasas nominales anuales de entre 15% y 21%. (Foto: archivo)

Los plazos fijos minoristas ofrecieron tasas nominales anuales de entre 15% y 21%. (Foto: archivo)

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