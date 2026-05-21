El dólar volvió a bajar y la brecha con el techo de la banda tocó el mayor nivel en casi un año

Qué pasó con el dólar minorista

En el segmento minorista, el dólar bajó $10 y cerró a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). A su vez, el dólar tarjeta se ubicó en $1.833. Según el promedio de entidades financieras relevado por el BCRA, la cotización se ubicó en $1.411,66.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP se posicionó en $1.423,47 y el contado con liquidación (CCL) en $1.480, lo que mantuvo la brecha con el tipo de cambio mayorista en torno al 6,5%. El dólar blue, por su parte, cedió $5 y cerró a $1.425, según un relevamiento en la city porteña.

city porteña - dolar - fuente notimix.jpg El dólar blue, por su parte, cedió $5 y cerró a $1.425, según un relevamiento en la city porteña. (Foto: archivo)

El comportamiento del mercado cambiario continuó condicionado por el ingreso de divisas del agro, en plena etapa de cosecha gruesa.

En paralelo, las tasas de interés siguieron perdiendo frente a la inflación. Las colocaciones en pesos mostraron rendimientos efectivos anuales cercanos al 25,3% para grandes depósitos, niveles que aún se ubican por debajo de las proyecciones inflacionarias para 2026.

Para los pequeños ahorristas, los plazos fijos minoristas ofrecieron tasas nominales anuales de entre 15% y 21%, con rendimientos efectivos apenas superiores al 23%.